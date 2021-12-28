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  4. Edirne'yi sel vurdu! Metrekareye 43 kilogram yağış düştü

Edirne'yi sel vurdu! Metrekareye 43 kilogram yağış düştü

28.12.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde sel felaketi nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar tahliye ediliyor. Selin etkili olduğu bölgede incelemelerde bulunan Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, "Geceden bu yana metrekareye 43 kilogram yağış düştü. 50 kilogram afet sınırı olduğu için ne kadar ciddi bir yağışla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek için bu açıklamayı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Edirne'yi sel vurdu! Metrekareye 43 kilogram yağış düştü

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini artırarak devam ediyor. Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinde bulunan Kırkkavak Deresi yatağından taştı. Dere kenarında bulunan çok sayıda ev su altında kaldı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

VATANDAŞLAR KYK YURTLARINDA MİSAFİR EDİLİYOR

Uzunköprü İlçe Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, sağanak yağmur ve sel sularının hayatı olumsuz etkilediği bölgelerde yürütülen çalışmaları bizzat koordine etti. Trafiğin olumsuz yönde etkilenmeyip kazaların önüne geçmek için iş makinaları ile yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Erdoğan, Mescit Mahallesi’nde evlerini su basan vatandaşların KYK yurdunda misafir edilmesi yönünde talimat verdi. Zaman zaman tahliyeler iş makinalarıyla da gerçekleştirilirken vatandaşlar, KYK öğrenci yurdunda misafir ediliyor.

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"OLAĞANÜSTÜ BİR YAĞIŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Geceden beri devam eden sağanak yağış ile ilgili olarak açıklamada bulunan Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan şu ifadeleri kullandı:

“Olağanüstü bir yağışla karşı karşıyayız. Şuanda tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde. Biz de ekiplerimizle birlikte Kırkavak Deresi yanında bulunan terfi merkezimizdeyiz. Buraya gelene kadar tüm bölgelerimizde çalışmalarımızı ve gözlemlerimizi yaptık. Yağıştan dolayı zarar gören vatandaşlarımız ile bir araya geldik.

"METREKAREYE 43 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ"

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden edindiğimiz bilgilere göre geceden bu yana metrekareye 43 kilogram yağış düştü. 50 kilogram afet sınırı olduğu için ne kadar ciddi bir yağışla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek için bu açıklamayı yapıyorum. Bizler ekiplerimiz ile birlikte görevimizin başındayız. Vatandaşlarımız gördüğü olumsuzlukları WhatsApp ihbar hattımız ve Belediyemizin iletişim hattından bizlere iletebilirler” (İHA)

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sel Edirne
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