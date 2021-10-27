Edis Fan Token nedir? Şarkıcı Edis artık kripto para mı oldu?

Token alan kişilere Edis’in ekibinin belirlediği konserler ve özel etkinliklerde ayrıcalık imkanı sağlanacak. 18 Eylül’de ICRYPEX uygulaması üzerinden satışa çıkarılan kripto paralar saatler içerisinde tükendi. Toplamda ön satışa 8 milyon Edis Fan Token çıkarıldı.

Edis Fan Token NFT destekli olan ilk kripto para olma özelliğini taşıdı. Ön satış ile ilgili ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer “Edis Fan Token’a gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz. Ön satışa sunmamız itibariyla birkaç satte ön satış bölümünün tamamı tükenen Edis Fan Token’a çok büyük ilgi gösterildi. NFT destekli ilk Fan Token özelliğine sahip bu proje geleceğin sanat dünyası için büyük önem taşıyor. Ön satışa sunduğumuz 8 milyon adet Edis Fan Token birkaç satte Edis hayranları ve kripto para yatırımcıları tarafından satın alındı. Bu proje kapsamında gerçekleşen ön satış 7.2 milyon TL hacim oluşturdu.” sözlerini kullandı.

18 Eylül itibariyle Edis Fan Token’ın reklamı ülkede pek çok toplu taşımaya ve billboardlara verildi. 21 Ekim’de 1 TL açılış fiyatıyla halka arzı gerçekleşti.



