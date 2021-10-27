MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Edis Fan Token nedir? Şarkıcı Edis artık kripto para mı oldu?

Edis Fan Token nedir? Şarkıcı Edis artık kripto para mı oldu?

27.10.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Edis yenilikleriyle gündemde kalmaya devam ediyor. Netflix’te yayınlanacak olan belgeseli, Instagram reelslarında başlattığı challengelar, konserlerdeki farklı dans performansları derken hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Şimdide Edis Fan Token isimli bir kripto para çıkartan Edis satışını 1 TL’den başlattı.

Edis Fan Token nedir? Şarkıcı Edis artık kripto para mı oldu?

Token alan kişilere Edis’in ekibinin belirlediği konserler ve özel etkinliklerde ayrıcalık imkanı sağlanacak. 18 Eylül’de ICRYPEX uygulaması üzerinden satışa çıkarılan kripto paralar saatler içerisinde tükendi. Toplamda ön satışa 8 milyon Edis Fan Token çıkarıldı.

Edis Fan Token NFT destekli olan ilk kripto para olma özelliğini taşıdı. Ön satış ile ilgili ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer “Edis Fan Token’a gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz. Ön satışa sunmamız itibariyla birkaç satte ön satış bölümünün tamamı tükenen Edis Fan Token’a çok büyük ilgi gösterildi. NFT destekli ilk Fan Token özelliğine sahip bu proje geleceğin sanat dünyası için büyük önem taşıyor. Ön satışa sunduğumuz 8 milyon adet Edis Fan Token birkaç satte Edis hayranları ve kripto para yatırımcıları tarafından satın alındı. Bu proje kapsamında gerçekleşen ön satış 7.2 milyon TL hacim oluşturdu.” sözlerini kullandı.

18 Eylül itibariyle Edis Fan Token’ın reklamı ülkede pek çok toplu taşımaya ve billboardlara verildi. 21 Ekim’de 1 TL açılış fiyatıyla halka arzı gerçekleşti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selin Ciğerci yeni aşka yelken açtı! Selin Ciğerci yeni aşka yelken açtı!
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Taciz iddialarının hedefindeki isim hakkında konuştuTaciz iddialarının hedefindeki isim hakkında konuştu
Anahtar Kelimeler:
Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Dr. Özgür Demirtaş mı?

Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Dr. Özgür Demirtaş mı?

Verdiği oyu açıkladı! Partisine uymadı "Hayır" dedi

Verdiği oyu açıkladı! Partisine uymadı "Hayır" dedi

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Benzine 25 kuruşluk indirim!

Benzine 25 kuruşluk indirim!

350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti

350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti

5 yaşa zorunlu eğitim konusunda Bakan Özer'den açıklama

5 yaşa zorunlu eğitim konusunda Bakan Özer'den açıklama

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

15 yaş küçük sevgiliyle 5 saat yemek! Yakalandılar

15 yaş küçük sevgiliyle 5 saat yemek! Yakalandılar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kimi boşandı kimi tedavi oldu! Sebebi ise seks...

Kimi boşandı kimi tedavi oldu! Sebebi ise seks...

Olay açıklama: Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken...

Olay açıklama: Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken...

Dozu kaçırdı! Yatak odasından kelepçeli paylaşım

Dozu kaçırdı! Yatak odasından kelepçeli paylaşım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.