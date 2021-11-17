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Edis'in balmumu figürü Madame Tussauds İstanbul'da

17.11.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popçu Edis Görgülü'nün balmumu figürü Madame Tussauds İstanbul’da hayranlarıyla buluşmaya başladı. Londra Stüdyosu’nda 2019 yılında yapımına başlanan figür, eğlenceli bir video ile tanıtıldı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran videoda figür, Edis’in hayatını kolaylaştıran bir dublör rolünü üstlendi.

Edis'in balmumu figürü Madame Tussauds İstanbul'da

Sanat, spor, tarih ve bilim alanında 70’ten fazla figürün yer aldığı Madame Tussauds İstanbul merkezi yeni yıldızını ağırlıyor. Popçu Edis’in balmumu figürü, ünlü yıldızın hayranlarıyla buluştu. Londra ve İstanbul’daki stüdyo sanatçılarının çalışmalarının ardından yaklaşık 8 ayda tamamlanan figür, Madame Tussauds İstanbul misafirlerinin ziyaretine sunuldu

Figür ilk kez özel bir video ile sosyal medyada göründü. Edis ve figürünün rol aldığı eğlenceli videoda; Edis’in dublörü rolünde olan figür, ünlü yıldızın ajandasındaki günlük işleri tamamlıyor. Madame Tussauds sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Edis stüdyo kaydındayken, aslından ayırt edilemeyen figür gerçekçi görünümü sayesinde Edis yerine tüm etkinliklere katılıyor ve herkesi inandırmayı başarıyor.


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