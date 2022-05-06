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Edis'ten müzik yasağına tepki!

06.05.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Edis, saat 24.00'ten sonra uygulanan müzik yasağına tepki gösterdi.

Edis'ten müzik yasağına tepki!

Covid-19’un salgın olarak ilan edildiği tarihten bu güne konan kısıtlama ve yasakların tümünün kaldırılmasına rağmen, Covid-19 önlemleri gerekçe gösterilerek saat 24.00’ten sonra uygulanan canlı müzik yasağının kaldırılmamasına tepkiler devam ediyor.

"KENDİME YEDİREMİYORUM ARTIK!"

Şarkıcı Edis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Müzik yasağının kalkmasını talep etmeyi kendime yediremiyorum artık! Çok küçük düşürücü, utanç verici. Yaptığımız işi nasıl böyle küçümsenecek hale getirdiniz ki bu yasaklarınızın sonu yine özgürlüğe ve müziğe yarayacak; ne hissettirdiğinizse asla unutulmayacak." dedi.


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