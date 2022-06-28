Ediz Hun kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte Türk sinemasının unutulmaz jönü Ediz Hun'un son hali!

Ediz Hun, 28 Haziran 2022 Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu 'Film Gibi Geçti' adlı kitabıyla gündem oldu. Peki Türk sinemasının unutulmaz jönü Ediz Hun kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Ediz Hun'un son hali...
Ediz Hun 22 Kasım 1940 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Ediz Hun'un babası Çerkes kökenlidir.
Ediz Hun ,Avusturya Lisesini bitirdi. Almanya'da bir süre üniversite eğitiminde bulundu. 1963 yılında Ses dergisinin açtığı yarışmayla başladı ve Genç Kızlar adlı filmle sinemaya girdi. 1970'li yılların ortalarından itibaren başlayan erotik filmler furyasında yer almayarak sinemayı bıraktı. Norveç'e giderek Oslo ve Trondheim Üniversitelerinde Biyoloji ve Çevre Bilimleri okuyup ikincilikle mezun oldu.
1991-1993 yılları arasında Çevre Bakanlığı Müşaviri ve İstanbul Çevre İl Müdürlüğü, 1999-2002 yılları arasında ANAP milletvekilliği yapmıştır. Marmara Üniversitesinden sonra Okan Üniversitesinde Ekoloji Bilimleri üzerine öğretim üyeliği yapmaktadır. 18 Nisan 1999 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak seçildi.
3 Ocak 1973'te Berna Hun ile evlenen Ediz Hun'un bu evlilikten Bengü (d. 1974) ve Burak (d. 1981) adlarında iki çocuğu oldu.
Savaşçı, 2021 (Gündüz Göktürk)
Arif V 216, 2018 (Kendisi)
Hayat Yolunda, 2014-2015
Anadolu Kartalları, 2011
Asla Unutma, 2005
Azize, 2005
Paydos, 2004
Yadigar, 2004
Şöhret Sandalı, 2001
Unutmadım, 1997
İlk Aşk, 1997
Gökkuşağı, 1995
Acımak, 1985
Aman Karım Duymasın, 1976
Garip Kuş, 1974
Yüz Lira ile Evlenilmez, 1974
Gariban, 1974
Ağlıyorum, 1973
Aşkımla Oynama, 1973
Şüphe, 1973
Güllü Geliyor Güllü, 1973
Karateci Kız, 1973
Soyguncular, 1973
Gülüzar, 1972
Zehra, 1972
Çile, 1972
Tanrı Misafiri, 1972
Sezercik Aslan Parçası, 1972
Asi Kalpler, 1972
Ayrılık, 1972
Yumurcağın Tatlı Rüyaları, 1971
Yarın Ağlayacağım, 1971
Ayşecik Bahar Çiçeği, 1971
Hayatım Senindir, 1971
Güllü, 1971
Mavi Eşarp, 1971
Gönül Hırsızı, 1971
Bütün Anneler Melektir, 1971
Seni Sevmek Kaderim, 1971
Fadime Cambazhane Gülü, 1971
Yağmur, 1971
Bir Genç Kızın Romanı, 1971
Tatlı Meleğim, 1970
Kezban Roma'da, 1970
Ankara Ekspresi, 1970
Kalbimin Efendisi, 1970
Kader Bağlayınca, 1970
Yaban Gülü, 1970
Söz Müdafanın, 1970
Yuvasız Kuşlar, 1970
Ateşli Çingene, 1969
Sonbahar Rüzgarları, 1969
Uykusuz Geceler, 1969
Yaralı Kalp, 1969
Gülnaz Sultan, 1969
Kahraman Delikanlı, 1969
Kanlı Aşk, 1969
Öldüren Aşk, 1969
Ölmüş Bir Kadının Mektupları, 1969
Son Mektup, 1969
Sen Bir Meleksin, 1969
Ömrümün Tek Gecesi, 1968
Hicran Gecesi, 1968
Aşkım Günahımdır, 1968
Gönüllü Kahramanlar,1968
Sabah Yıldızı, 1968
Ana Hakkı Ödenmez, 1968
Kadın Asla Unutmaz, 1968
Gözyaşlarım, 1968
Yuvana Dön Baba, 1968
Gül ve Şeker, 1968
Samanyolu, 1967
Ayrılsak da Beraberiz, 1967
Kelepçeli Melek, 1967
Sinekli Bakkal, 1967
Bir Şoförün Gizli Defteri, 1967
Yaprak Dökümü, 1967
Kaderim Ağlamak Mı, 1967
Nemli Dudaklar, 1967
Sevda, 1967
İlk Aşkım, 1967
Yarın Çok Geç Olacak, 1967
Sözde Kızlar, 1967
Ömrümce Ağladım, 1967
Beş Fındıkçı Gelin, 1966
Çamaşırcı Güzeli, 1966
Eli Maşalı, 1966
Erkek Severse, 1966
Affet Sevgilim, 1966
Allahaısmarladık, 1966
Severek Döğüşenler, 1966
İhtiras Kurbanları, 1966
Bar Kızı, 1966
Kucaktan Kucağa, 1966
Altın Küpeler, 1966
Elveda Sevgilim, 1965
Sevgili Öğretmenim, 1965
Son Kuşlar, 1965
Üç Kardeşe Bir Gelin, 1965
Vahşi Gelin, 1965
Seven Kadın Unutmaz, 1965
Bir Gönül Oyunu, 1965
Tehlikeli Adımlar, 1965
Hıçkırık, 1965
Beş Şeker Kız, 1964
Gençlik Rüzgarı, 1964
Öksüz Kız, 1964
Bir İçim Su, 1964
Ahtapotun Kolları, 1964
Affetmeyen Kadın, 1964
Gecelerin Kadını, 1964
Mualla, 1964
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