Ediz Hun kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte Türk sinemasının unutulmaz jönü Ediz Hun'un son hali!

Ediz Hun, 28 Haziran 2022 Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu 'Film Gibi Geçti' adlı kitabıyla gündem oldu. Peki Türk sinemasının unutulmaz jönü Ediz Hun kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Ediz Hun'un son hali...

EDİZ HUN KİMDİR?

Ediz Hun 22 Kasım 1940 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Ediz Hun'un babası Çerkes kökenlidir.

Ediz Hun ,Avusturya Lisesini bitirdi. Almanya'da bir süre üniversite eğitiminde bulundu. 1963 yılında Ses dergisinin açtığı yarışmayla başladı ve Genç Kızlar adlı filmle sinemaya girdi. 1970'li yılların ortalarından itibaren başlayan erotik filmler furyasında yer almayarak sinemayı bıraktı. Norveç'e giderek Oslo ve Trondheim Üniversitelerinde Biyoloji ve Çevre Bilimleri okuyup ikincilikle mezun oldu.

1991-1993 yılları arasında Çevre Bakanlığı Müşaviri ve İstanbul Çevre İl Müdürlüğü, 1999-2002 yılları arasında ANAP milletvekilliği yapmıştır. Marmara Üniversitesinden sonra Okan Üniversitesinde Ekoloji Bilimleri üzerine öğretim üyeliği yapmaktadır. 18 Nisan 1999 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak seçildi.

3 Ocak 1973'te Berna Hun ile evlenen Ediz Hun'un bu evlilikten Bengü (d. 1974) ve Burak (d. 1981) adlarında iki çocuğu oldu.

EDİS HUN'UN SON HALİ

EDİZ HUN'UN OYNADIĞI FİLMLER

Savaşçı, 2021 (Gündüz Göktürk)

Arif V 216, 2018 (Kendisi)

Hayat Yolunda, 2014-2015

Anadolu Kartalları, 2011

Asla Unutma, 2005

Azize, 2005

Paydos, 2004

Yadigar, 2004

Şöhret Sandalı, 2001

Unutmadım, 1997

İlk Aşk, 1997

Gökkuşağı, 1995

Acımak, 1985

Aman Karım Duymasın, 1976

Garip Kuş, 1974

Yüz Lira ile Evlenilmez, 1974

Gariban, 1974

Ağlıyorum, 1973

Aşkımla Oynama, 1973

Şüphe, 1973

Güllü Geliyor Güllü, 1973

Karateci Kız, 1973

Soyguncular, 1973

Gülüzar, 1972

Zehra, 1972

Çile, 1972

Tanrı Misafiri, 1972

Sezercik Aslan Parçası, 1972

Asi Kalpler, 1972

Ayrılık, 1972

Yumurcağın Tatlı Rüyaları, 1971

Yarın Ağlayacağım, 1971

Ayşecik Bahar Çiçeği, 1971

Hayatım Senindir, 1971

Güllü, 1971

Mavi Eşarp, 1971

Gönül Hırsızı, 1971

Bütün Anneler Melektir, 1971

Seni Sevmek Kaderim, 1971

Fadime Cambazhane Gülü, 1971

Yağmur, 1971

Bir Genç Kızın Romanı, 1971

Tatlı Meleğim, 1970

Kezban Roma'da, 1970

Ankara Ekspresi, 1970

Kalbimin Efendisi, 1970

Kader Bağlayınca, 1970

Yaban Gülü, 1970

Söz Müdafanın, 1970

Yuvasız Kuşlar, 1970

Ateşli Çingene, 1969

Sonbahar Rüzgarları, 1969

Uykusuz Geceler, 1969

Yaralı Kalp, 1969

Gülnaz Sultan, 1969

Kahraman Delikanlı, 1969

Kanlı Aşk, 1969

Öldüren Aşk, 1969

Ölmüş Bir Kadının Mektupları, 1969

Son Mektup, 1969

Sen Bir Meleksin, 1969

Ömrümün Tek Gecesi, 1968

Hicran Gecesi, 1968

Aşkım Günahımdır, 1968

Gönüllü Kahramanlar,1968

Sabah Yıldızı, 1968

Ana Hakkı Ödenmez, 1968

Kadın Asla Unutmaz, 1968

Gözyaşlarım, 1968

Yuvana Dön Baba, 1968

Gül ve Şeker, 1968

Samanyolu, 1967

Ayrılsak da Beraberiz, 1967

Kelepçeli Melek, 1967

Sinekli Bakkal, 1967

Bir Şoförün Gizli Defteri, 1967

Yaprak Dökümü, 1967

Kaderim Ağlamak Mı, 1967

Nemli Dudaklar, 1967

Sevda, 1967

İlk Aşkım, 1967

Yarın Çok Geç Olacak, 1967

Sözde Kızlar, 1967

Ömrümce Ağladım, 1967

Beş Fındıkçı Gelin, 1966

Çamaşırcı Güzeli, 1966

Eli Maşalı, 1966

Erkek Severse, 1966

Affet Sevgilim, 1966

Allahaısmarladık, 1966

Severek Döğüşenler, 1966

İhtiras Kurbanları, 1966

Bar Kızı, 1966

Kucaktan Kucağa, 1966

Altın Küpeler, 1966

Elveda Sevgilim, 1965

Sevgili Öğretmenim, 1965

Son Kuşlar, 1965

Üç Kardeşe Bir Gelin, 1965

Vahşi Gelin, 1965

Seven Kadın Unutmaz, 1965

Bir Gönül Oyunu, 1965

Tehlikeli Adımlar, 1965

Hıçkırık, 1965

Beş Şeker Kız, 1964

Gençlik Rüzgarı, 1964

Öksüz Kız, 1964

Bir İçim Su, 1964

Ahtapotun Kolları, 1964

Affetmeyen Kadın, 1964

Gecelerin Kadını, 1964

Mualla, 1964

