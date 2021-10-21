Efsane film için karar! Matrix Resurrections (Matrix 4) +18 ibaresi aldı

Lana Wachowski'nin yönetmeni olduğu Matrix Resurrections hakkında yeni bir haber paylaşıldı. Keanu Reeves'in 4. kez başrolünde yer alacağı Matrix serisine ait film, kırmızı kategoride damgalandı. Filmi +18 kitlesinin izleyebileceği duyuruldu.

ÇIPLAKLIK VE ŞİDDET NEDENİYLE VERİLDİ

Henüz vizyona girmemesine rağmen The Matrix: Resurrections filminin çıplaklık ve aşırı kanlı sahnelere sahip olduğu biliniyor. Bilim-kurgu türündeki The Matrix: Resurrections filminin şiddet ve cinsellik unsurları nedeniyle +18 ibaresinin verildiği söyleniyor.

Matrix 4'un yeni yıldızları arasında Jessica Henwick, Yahya Abdul Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Priyanka Chopra, Christina Ricci yer alıyor. Ayrıca Carrie Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson ve Daniel Bernhardt gibi eskilerden sürpriz isimler karşımıza çıkacak. Film, 22 Aralık 2021 tarihinde sinemalarda gösterimini yapmaya başlayacak.



