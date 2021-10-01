Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Olaylı davada sona gelindi! Disney ve Scarlett Johansson davasında anlaşmaya varıldı

Olaylı davada sona gelindi! Disney ve Scarlett Johansson davasında anlaşmaya varıldı

01.10.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood’un ünlü isimlerinden Scarlett Johansson ve Disney arasındaki ‘Kara Dul’ davasında karara varıldı. Scarlett Johansson’ın Black Widow (Kara Dul) filminin vizyona girdiği gün Disney+’ta yayınlanması üzerine sözleşmesinin ihlâl edildiği gerekçesiyle Disney’e açtığı dava sonuçlandı.

Olaylı davada sona gelindi! Disney ve Scarlett Johansson davasında anlaşmaya varıldı

Scarlett Johansson’ın 3 ay öncesinde Disney’e açtığı dava sonuçlandı ve iki taraf arasında uzlaşmaya varıldı. Uzlaşmanın detayları kamuoyuyla paylaşılmamasına rağmen iki tarafta gelecek yıllardaki projelerini düşünerek birlikte çalışmaya devam etme fikrinde birleşti.

Disney yapımı Black Window (Kara Dul) filminin başrolünü üstlenen Scarlett Johansson, filmin vizyona girdiği gün Disney+ platformunda da yayınlanmasının filmin gişe performansını düşürmesi sebebiyle Disney’e dava açmıştı. Johansson, Disney’in yaptıkları sözleşmeyi ihlâl ederek filmden elde edeceği kazancı düşürdüğünü iddia etmişti.

"TEKRAR ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

1

Scarlett Johansson Disney’in içerik sorumlusu Alan Bergman iki tarafın vardığı anlaşmayla ilgili şu sözleri söyledi: “Scarlett Johansson ile Black Widow konusunda anlaşmaya varabildiğimiz için çok mutluyum. Marvel Sinematik Evreni‘ne olan katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz ve Tower of Terror da dahil olmak üzere gelecekte birçok projede tekrar birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.”

Scarlett Johansson ise yıllardır Disney iş birliğinde gerçekleştirdiği yapımlardan gurur duyduğunu ve ekiple olan yaratıcı ilişkisinden oldukça keyif aldığını belirtti.

Scarlett Johansson’a benzerliğiyle sosyal medyayı fethetti! Fiziksel özellikleri sayesinde milyon dolarlar kazanıyorScarlett Johansson’a benzerliğiyle sosyal medyayı fethetti! Fiziksel özellikleri sayesinde milyon dolarlar kazanıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenomen ikizler Inka ve Neele Hoepe’den şaşırtan itiraf! “Para teklif ediyorlar”Fenomen ikizler Inka ve Neele Hoepe’den şaşırtan itiraf! “Para teklif ediyorlar”
Bir anda dünyanın gündemine oturdu! İlk kez konuştuBir anda dünyanın gündemine oturdu! İlk kez konuştu
Afişindeki detay beğeni topladıAfişindeki detay beğeni topladı
Anahtar Kelimeler:
Scarlett Johansson
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Simpsonlar yine bildi! Bu kehaneti de tuttu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehaneti de tuttu

Fenomen ikizlerden şaşırtan itiraf! “Para teklif ediyorlar”

Fenomen ikizlerden şaşırtan itiraf! “Para teklif ediyorlar”

Köpek gibi davranıyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Köpek gibi davranıyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Reenkarnasyon mu? “Araba kazasında öldüm”

Reenkarnasyon mu? “Araba kazasında öldüm”

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Herkes onu konuşuyor! Yaptığı mesleğe inanamayacaksınız

Herkes onu konuşuyor! Yaptığı mesleğe inanamayacaksınız

Bilim cevap bulamıyor! Sıradışı beslenme rutinleri şaşırttı

Bilim cevap bulamıyor! Sıradışı beslenme rutinleri şaşırttı

2484 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri ürpertti

2484 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri ürpertti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.