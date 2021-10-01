Olaylı davada sona gelindi! Disney ve Scarlett Johansson davasında anlaşmaya varıldı

Scarlett Johansson’ın 3 ay öncesinde Disney’e açtığı dava sonuçlandı ve iki taraf arasında uzlaşmaya varıldı. Uzlaşmanın detayları kamuoyuyla paylaşılmamasına rağmen iki tarafta gelecek yıllardaki projelerini düşünerek birlikte çalışmaya devam etme fikrinde birleşti.

Disney yapımı Black Window (Kara Dul) filminin başrolünü üstlenen Scarlett Johansson, filmin vizyona girdiği gün Disney+ platformunda da yayınlanmasının filmin gişe performansını düşürmesi sebebiyle Disney’e dava açmıştı. Johansson, Disney’in yaptıkları sözleşmeyi ihlâl ederek filmden elde edeceği kazancı düşürdüğünü iddia etmişti.

"TEKRAR ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Scarlett Johansson Disney’in içerik sorumlusu Alan Bergman iki tarafın vardığı anlaşmayla ilgili şu sözleri söyledi: “Scarlett Johansson ile Black Widow konusunda anlaşmaya varabildiğimiz için çok mutluyum. Marvel Sinematik Evreni‘ne olan katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz ve Tower of Terror da dahil olmak üzere gelecekte birçok projede tekrar birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.”

Scarlett Johansson ise yıllardır Disney iş birliğinde gerçekleştirdiği yapımlardan gurur duyduğunu ve ekiple olan yaratıcı ilişkisinden oldukça keyif aldığını belirtti.



