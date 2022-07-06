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Efsane gitarist Carlos Santana konser sırasında bayıldı

06.07.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

74 yaşındaki efsanevi gitarist Carlos Santana, Michigan eyaletinde verdiği açık hava konseri sırasında sahnede birden yere yığıldı. Sağlık durumu merak konusu olan Carlos Santana konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Efsane gitarist Carlos Santana konser sırasında bayıldı

Meksika asıllı ABD’li efsane gitarist Carlos Santana, konseri sırasında sahnede bayıldı. Sağlık personelinin ilk müdahaleyi yaptığı Sanatana yerel bir hastanenin acil servisine götürüldü.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Sağlık durumu hayranları tarafından merak edilen Carlos Santana, Facebook sayfasında "Yemek yemeyi ve su içmeyi unuttum. Bu yüzden susuz kaldım ve bayıldım" diyerek sevenlerini bilgilendirdi.

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KONSERİNİ ERTELEDİ

Menajeri Michael Vrionis, müzisyenin iyi durumda olduğunu söyledi. Ancak, 6 Temmuz'da Burgettstown, Pennsylvania'da yapılması planlanan bir konserinin daha sonraki bir tarihe erteleneceğini de kaydetti.

TURNESİNİ İPTAL ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Santana ve grubu, Miraculous Supernatural adını verdiklerin program kapsamında Kuzey Amerika'da turneye çıkıyor. Santana ve grubun diğer üyeleri geçen Şubat ayında koronavirüse yakalandı ve turne bu nedenle iptal edilmişti. Santana ve grubu,1960'larda ve 70'lerde rock-and-roll ve Latin Amerika cazının kaynaşmasına öncülük ederek ün kazandı. Grubun en iyi hitleri arasında Black Magic Woman, The Game of Love ve Oye Como Va var.


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