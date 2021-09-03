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  4. Efsane grup ABBA 40 yıl sonra yeni albümle dönüyor

Efsane grup ABBA 40 yıl sonra yeni albümle dönüyor

03.09.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveçli ikonik pop grubu ABBA, 40 yıl sonra yeni bir albümle geri dönüş yapmayı planladıklarını duyurdu. Bu açıklama müzik dünyasında ve hayranları arasında büyük heyecan yarattı.

Efsane grup ABBA 40 yıl sonra yeni albümle dönüyor

İsveç’in “hit makinesi” ABBA, Kasım ayında yeni bir albüm ile geri dönüş yapacaklarını duyurdu.

Grup, 40 yıl sonra yeni albüm yapacağını açıklayarak Londra’da 2022 yılında dijital avatarlarıyla da bir konser düzenleneceğinin müjdesini verdi.

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En son 1981 yılında The Visitors isimli albümü yapan ABBA, 5 Kasım’da yeni albümlerini yayınlayacaklarını açıkladı. Albümde bir Noel şarkısının da yer alacağı belirtilirken albümden iki şarkı I Still Have Faith in You ve Don’t Shut Me Down şarkıları ise açıklama ile birlikte yayınlandı.
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Benny Andersson, Agnetha Faltskog, Anni-Fird Lyngstad ve Björn Ulvaeus’tan oluşan grup 2022 yılında bir dizi dijital konser verecek. Hologram olarak sahneye çıkmayacak müzik grubundan Lyngstad, “Grupla birlikte çalışmak çok keyifli. Bunu başarabildiğimiz için çok mutluyum. Andersson ve Ulvaeus çok yetenekliler ve dahi şarkı yazarları” ifadesini kullandı.

Andersson ise, “Tamamen hiç bilmediğimiz sulara yelken açtık. Bizim gençleşmiş halimizle geleceğe seyahat ediyoruz” dedi.

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