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Efsane yüzünden heykelin göğüslerine dokunuyorlardı! Yetkililer çareyi bakın nasıl buldu

İrlanda'nın başkenti Dublin'de yer alan ikonik Molly Malone heykelini görmeye gelen turistler, heykelin göğüslerine dokunarak zarar veriyordu. Dublin Şehir Konseyi ise bir pilot uygulama başlattı ve heykele dokunmayı yasakladı.

Efsane yüzünden heykelin göğüslerine dokunuyorlardı! Yetkililer çareyi bakın nasıl buldu

Dublin Şehir Konseyi tarafından şehrin simgelerinden Molly Malone heykelinin zarar görmesini ve turistlerin heykelin dekoltesine dokunmasını engellemek amacıyla bir haftalık pilot uygulama başlatıldı. Uygulama kapsamında görevliler turistleri denetlemek için Molly Malone heykelinin başında bekleyecek.

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GELENEĞİ BİR REHBER BAŞLATMIŞ

Bu yılın başlarında turistler "iyi şans" için heykelin göğüslerini elliyordu. Gelenek haline gelen bu "ellemenin" 2012 yılında bir tur rehberi tarafından başlatıldığı düşünülüyor. Bu durum "kadın düşmanı" olarak kınandığı için kamuoyunda büyük tepki yaratmıştı. Şarkıcı ve söz yazarı Tilly Cripwell heykele daha fazla saygı gösterilmesi için çağrıda bulunmuştu ve 'Molly'yi Yalnız Bırakın' kampanyası başlatılmıştı.

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Belediye Sanat Yetkilisi Ray Yeates, BBC’ye verdiği demeçte dünya çapında heykellere dokunmanın bir gelenek hâline geldiğini kabul etse de, bunun rahatsız edici davranışlara benzediğini ve kamusal alanda yasal olmayacak hareketlerin sembolik de olsa tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

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Heykel, 1988 yılında sanatçı Jeanne Rynhart tarafından yapılmıştı. Molly Malone’un aslında 18. yüzyıldan kalma kurgusal bir balıkçı kadını olduğu düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Heykel turist
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