Harry Potter’ın 20. yıl dönümüne özel sürpriz program sevenlerini heyecanlandırdı

Warner Bros, Harry Potter’ın 20. yıl dönümü için beş günlük özel bir etkinlik planladığını açıkladı. HBO Max, Cartoon Network ve TBS‘de yayınlanacak beş günlük özel etkinlik, Harry Potter hayranlarını bir araya getirecek. Sürpriz konukların katılımıyla gerçekleşecek olan program, Harry Potter hayranlarına özel bilgi yarışması, retrospektif ve birçok etkinlikten oluşacak. Yapılan açıklamalar arasında izleyicilerin de evlerinden programa dahil olabileceği oyunlar bulunduğu duyuruldu.

Warner Bros. başkanı Tom Ascheim programla ilgili açıklamasında, “Büyücü dünyasının 20. yılını kutlamak için heyecan verici özel etkinliklerin yapılacağı çok platformlu bir televizyon etkinliğinde yıllardır büyük bir tutkuyla heyecanımızı canlı tutan bütün hayranlarla buluşacağız.Tüm Potter hayranları içlerindeki Hermione Granger’ı kucaklayarak, Büyücü Dünyası bilgilerine göz atıp bu benzersiz kutlamaya hazırlanabilirler. Sıradan Büyücülük Düzeyi sınavına girmenin nasıl hissettireceğini öğrenmek isteyen bütün hayranları bekliyoruz” dedi.



