Ege Denizi'nde korkutan istila! Bodrum ve Marmaris'ten sonra şimdi de İzmir'de

Hint Okyanusu kökenli zehirli bir tür olan aslan balığı (pterois miles), Akdeniz'den sonra Ege'yi de görülmeye başlandı. Düşmanı olmayan, hızla çoğalan, doymak bilmez aslan balığı, Antalya'da Kekova, Kaş ve Kalkan'dan sonra Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan ile Marmaris ve Bodrum ilçelerinde de görüldü. Balıkçı ağlarına da takılan 'aslan balığı'nın, son dönemde İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri taraflarında görülmesi endişe yarattı. Balığın Ege'deki varlığına karşı araştırmacılar uyarılarda bulundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş, çok zehirli olduğunu açıkladığı aslan balığı hakkında, "Çok hızlı üreyen ve tehlikeli bir balık türü. Zehirli dikenleri tehlike saçıyor. Aslan balığı sokması talihsizliği yaşayan kişiler, derhal yara bölgesini 40 derece suya batırıp 30 ila 90 dakika arasında bekletsinler. Bu uygulama zehrin etkisini kaybetmesini sağlıyor. Ardından en kısa sürede bir sağlık kurumuna başvursunlar. Ağrıyı tetikleyen en önemli etmenlerden birisi dokuda gelişen şişlik olduğundan, yaralanan bölge yukarı kaldırılmalı" dedi.