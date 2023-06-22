Ege Kökenli sere serpe uzandı! Mayolu pozlarını peş peşe paylaştı

Son dönemlerde iddialı paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Ege Kökenli, bu defa mayolu pozlarıyla gündeme geldi. Ege Kökenli'nin 'Merhaba yaz' notunu düştüğü paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ege Kökenli pembe mayosuyla iddialı pozlar verdi. Ünlü ismin bu paylaşımı takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Güzelim', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Ege Kökenli 20 Mart 1993 tarihinde Kırklareli'de doğdu. Çocukluk yıllarında Kırklareli'de basketbol, bale, atletizm ve halkoyunları yaptı.

Lise eğitimi için İstanbul'a gelen Ege Kökenli Fransızca eğitim veren lisede okudu. Bu sırada okulun tiyatro ekibinde yer aldı.

Bilgi Üniversitesinde 2 yıl uluslararası ilişkiler bölümünde okuduktan sonra Haliç Üniversitesi'nde konservatuar bölümüne geçti.

Ege Kökenli, 2004 yılında yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı "En İyi Arkadaşım" dizisinde Ece karakteri ile oyunculuğa adım attı.



