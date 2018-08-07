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Ege'nin Hamsisi 4. son bölüm sonrasında Ege'nin Hamsisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (İzle)

DİZİ HABERLERİ  | 07.08.2018 07:48 | Son Güncelleme

Ege'nin Hamsisi 4. son bölümü dün akşam TRT 1'de ekrana geldi. Son bölümden sonra Ege'nin Hamsisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yaz dizileri arasına komik, esprili sahneleri ile ayrı bir hava katan Ege'nin Hamsisi son bölümde Şevket'in ablası Fikret, Rize'den kalkarak kardeşinin yanına gider. Ege'nin Hamsisi 5. yeni bölüm fragmanında ise Melahat, Fikret ve Şevket'e karşı "Sen Karadeniz'in fırtınasıysan ben de Ege'nin kasırgasıyım!" diye cevap veriyor. İşte Ege'nin Hamsisi son bölümü...

Ege'nin Hamsisi 4. son bölüm sonrasında Ege'nin Hamsisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (İzle)

Ege'nin Hamsisi 4. son bölümü ile TRT 1'de izleyicisi ile buluştu. Son bölümde sonrasında ise Ege'nin Hamsisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu ve Hakan Bilgin paylaştığı Ege'nin Hamsisi, komik, esprili sahneleriyle olduğu kadar duygu yüklü senaryosuyla keyifle izlenmeye devam ediyor. Egeli ve Karadenizli iki lokanta arasındaki tatlı atışmaların yer aldığı Ege'nin Hamsisi son bölümde Şevket'in ablası Fikret'in kasabaya gelmesi ortalığı iyice karıştırıyor. Nuri Başkan, Şevket'in yerini bacanın yetersizliği nedeniyle mühürlüyor. Şevket, bunu Melahat'ın başının altında kalktığını düşünüyor. Ege'nin Hamsisi 5. yeni bölüm fragmanında ise Şevket, lokantayı açabilmek için komik hallere düşüyor. İşte Ege'nin Hamsisi son bölümü ile yeni bölüm fragmanı...

EGE'NİN HAMSİSİ 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melahat ve Şevket arasındaki kavga gitgide tırmanırken, kasabada da her şey birbirine girmiştir. Melahat, Şevket’in tahmin ettiğinden daha inatçı çıkar. Bu bir yandan onu sinirlendirse de; diğer taraftan hoşuna gitmektedir. Rakibi dişlidir. Ancak Şevket üst üste yediği darbelerin sonunda herkesi şaşkına çevirecek bir tepki verir. Şevket’in bu tepkisi Karadeniz’de doğup büyüyen ve asla orayı terk etmeyecek olan ablası Fikret’in kulağına kadar gider. Fikret, ajanı Dursun'dan Şevket'le ilgili aldığı bir haberle Rize'den savaş bayraklarını çeker ve yanına Karadeniz’in havasını, suyunu, toprağını alarak Ege’nin yolunu tutar. Deniz ve Zeynep'in tarafındaysa buzlar erimeye başlamıştır. Zeynep babası Şevket'e, Deniz de annesi Melahat'a destek olmaya çalışırken, hesapta olmayan bir anlaşmazlığın içine düşerler.

EGE'NİN HAMSİSİ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI


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Ege'nin Hamsisi'nin 5. yeni bölüm fragmanı! Şevket'in ablası Fikret Melahat'i çılgına çevirdi! 'Ege'nin kasırgasıyım'Ege'nin Hamsisi'nin 5. yeni bölüm fragmanı! Şevket'in ablası Fikret Melahat'i çılgına çevirdi! 'Ege'nin kasırgasıyım'
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