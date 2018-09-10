Ege'nin Hamsisi 9. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 10 Eylül Pazartesi TRT 1 yayın akışı

Ege'nin Hamsisi 9. yeni bölümü bu akşam TRT 1 yayın akışında var mı? Başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu ve Hakan Bilgin'in paylaştığı dizi, pazartesi akşamları yayınlanıyordu. Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal, eğlenceli olaylarla, iki farklı bölge kültürünün naif karşılaşmasının anlatıldığı dizi, ilk bölümünden itibaren seyircisini TRT 1 ekranı başına çekmeyi başardı. Fakat bu akşam oynanacak İsveç Türkiye maçı nedeniyle Ege'nin Hamsisi yeni bölümü, 17 Eylül Pazartesi gününe ertelendi. İşte 10 Eylül Pazartesi TRT 1 yayın akışı...

10 EYLÜL PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.30 Yalaza

08:40 Yeşil Deniz

11:00 Misafirim Var

12:45 Pelin Çift İle İyi Fikir

14:45 Leyla ile Mecnun

16:25 Baba Candır

19:00 Ana Haber

21:45 UEFA Uluslar Ligi B Grubu İsveç-Türkiye

22:45 UEFA Uluslar Ligi B Grubu İsveç-Türkiye

23:45 Ev Sineması "Adı Yunus"

01:50 Yeşil Deniz

03:50 Baba Candır

EGE'NİN HAMSİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aradığı aşkı Ege kıyılarında bulan Zeynep, tesadüf eseri Deniz'in İngiltere'ye gideceğini öğrenmiştir. Zeynep sevdiği adam tarafından kandırıldığını düşünüp büyük bir hayal kırıklığı yaşamaya başlar. Deniz ise Zeynep'in tavrının ne olduğunu tam olarak anlayamaz. Zeynep’in peşinden koşarken patronu Vedat'la çarpışacaktır.

Şevket ve Melahat, kasabadaki tüm esnaflara gelen işgaliye zammıyla birlikte soluğu belediye binasının önünde alırlar. Aralarındaki kavgayı unutup omuz omuza vermek zorunda kalan Melahat ve Şevket, esnaf dayanışmasından daha büyük bir birlikteliğin içine düşerler. Bu birliktelik kasabada büyük bir şenliğe dönüşür.

