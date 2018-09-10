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Ege'nin Hamsisi 9. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 10 Eylül Pazartesi TRT 1 yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 10.09.2018 08:17 | Son Güncelleme

Ege'nin Hamsisi 9. yeni bölüm bu akşam olacak mı merak ediliyor. Başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu ve Hakan Bilgin'in paylaştığı Ege'nin Hamsisi, her pazartesi günü TRT 1'de ekrana geliyor. Keyifle izlenen Ege'nin Hamsisi yeni bölümü heyecanla beklenirken, İsveç - Türkiye maçı nedeniyle ertelendi mi? İşte 10 Eylül Pazartesi TRT 1 yayın akışı...

Ege'nin Hamsisi 9. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 10 Eylül Pazartesi TRT 1 yayın akışı

Ege'nin Hamsisi 9. yeni bölümü bu akşam TRT 1 yayın akışında var mı? Başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu ve Hakan Bilgin'in paylaştığı dizi, pazartesi akşamları yayınlanıyordu. Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal, eğlenceli olaylarla, iki farklı bölge kültürünün naif karşılaşmasının anlatıldığı dizi, ilk bölümünden itibaren seyircisini TRT 1 ekranı başına çekmeyi başardı. Fakat bu akşam oynanacak İsveç Türkiye maçı nedeniyle Ege'nin Hamsisi yeni bölümü, 17 Eylül Pazartesi gününe ertelendi. İşte 10 Eylül Pazartesi TRT 1 yayın akışı...

10 EYLÜL PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.30 Yalaza
08:40 Yeşil Deniz
11:00 Misafirim Var
12:45 Pelin Çift İle İyi Fikir
14:45 Leyla ile Mecnun
16:25 Baba Candır
19:00 Ana Haber
21:45 UEFA Uluslar Ligi B Grubu İsveç-Türkiye
22:45 UEFA Uluslar Ligi B Grubu İsveç-Türkiye
23:45 Ev Sineması "Adı Yunus"
01:50 Yeşil Deniz
03:50 Baba Candır

EGE'NİN HAMSİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aradığı aşkı Ege kıyılarında bulan Zeynep, tesadüf eseri Deniz'in İngiltere'ye gideceğini öğrenmiştir. Zeynep sevdiği adam tarafından kandırıldığını düşünüp büyük bir hayal kırıklığı yaşamaya başlar. Deniz ise Zeynep'in tavrının ne olduğunu tam olarak anlayamaz. Zeynep’in peşinden koşarken patronu Vedat'la çarpışacaktır.

Şevket ve Melahat, kasabadaki tüm esnaflara gelen işgaliye zammıyla birlikte soluğu belediye binasının önünde alırlar. Aralarındaki kavgayı unutup omuz omuza vermek zorunda kalan Melahat ve Şevket, esnaf dayanışmasından daha büyük bir birlikteliğin içine düşerler. Bu birliktelik kasabada büyük bir şenliğe dönüşür.

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