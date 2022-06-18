Eğlence mekanında alkol aldı, yaptıkları şaşkına çevirdi! Yola konteyner çekip araçları durdurdu, nedeni ise...

Muratpaşa ilçesi Opera Kavşağı'nda ismi öğrenilemeyen alkollü bir şahıs, çöp konteynerini yolun ortasına sürükleyerek getirdi. Şişeleri de konteyner üzerine koyan şahıs, akan trafiğe aldırış etmeden sigara içip alkol aldı. Büyük şaşkınlık içinde olan sürücüler, zaman zaman da zor anlar yaşadı.

Uzun süre yol ortasında duran adam, yoldan geçen trafik polisinin uyarısıyla yoldan ayrıldı. Çöp konteyneri ise yerine konuldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

“ÇOK FAZLA İÇMEYELİM, SONU BÖYLE OLUYOR”

Şahsın bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra cep telefonunu kaybettiği ve yoldan geçen sürücülere cep telefonunu sormak için böyle bir eylem yaptığı ortaya çıktı.

Eğlence mekanı çalışanlarından Serhat Urla, şahsın ilk olarak mekanlarına geldiğini ve bir süre alkol aldığını anlattı. Urla, "Çıkarken telefonunu motosikletin üzerine bırakmış. Çöp konteynerini yolun ortasına çıkartıp, alkol şişesini üzerine koydu. ‘Telefonum nerede’ diye bağırıyordu. Telefonu motosikletin üzerinde bulup, yan marketteki arkadaşa teslim ettik. Çok fazla içmeyelim, sonu böyle oluyor” dedi. (İHA)

