HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eğlence mekanında alkol aldı, yaptıkları şaşkına çevirdi! Yola konteyner çekip araçları durdurdu, nedeni ise...

Eğlence mekanında alkol aldı, yaptıkları şaşkına çevirdi! Yola konteyner çekip araçları durdurdu, nedeni ise...

18.06.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da alkollü bir kişinin yaptıkları kameraya yansıdı. Eğlence mekanında içtikten sonra yol ortasına çöp konteyneri çeken şahıs sürücüleri tek tek durdurdu. Durdurduğu araçlara kaybolan cep telefonunu sorduğu öğrenilen şahsın yaptığı eylem ilginç görüntü oluştururken, işletme sahibi, "Çok fazla içmeyelim, sonu böyle oluyor." dedi.

Eğlence mekanında alkol aldı, yaptıkları şaşkına çevirdi! Yola konteyner çekip araçları durdurdu, nedeni ise...

Muratpaşa ilçesi Opera Kavşağı'nda ismi öğrenilemeyen alkollü bir şahıs, çöp konteynerini yolun ortasına sürükleyerek getirdi. Şişeleri de konteyner üzerine koyan şahıs, akan trafiğe aldırış etmeden sigara içip alkol aldı. Büyük şaşkınlık içinde olan sürücüler, zaman zaman da zor anlar yaşadı.

Uzun süre yol ortasında duran adam, yoldan geçen trafik polisinin uyarısıyla yoldan ayrıldı. Çöp konteyneri ise yerine konuldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AW648806_01

“ÇOK FAZLA İÇMEYELİM, SONU BÖYLE OLUYOR”

Şahsın bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra cep telefonunu kaybettiği ve yoldan geçen sürücülere cep telefonunu sormak için böyle bir eylem yaptığı ortaya çıktı.

AW648806_02

Eğlence mekanı çalışanlarından Serhat Urla, şahsın ilk olarak mekanlarına geldiğini ve bir süre alkol aldığını anlattı. Urla, "Çıkarken telefonunu motosikletin üzerine bırakmış. Çöp konteynerini yolun ortasına çıkartıp, alkol şişesini üzerine koydu. ‘Telefonum nerede’ diye bağırıyordu. Telefonu motosikletin üzerinde bulup, yan marketteki arkadaşa teslim ettik. Çok fazla içmeyelim, sonu böyle oluyor” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa kavruluyor! Türkiye'de de etkili olacak mı? Avrupa kavruluyor! Türkiye'de de etkili olacak mı?
Dışişleri Bakanlığından 'Norveç' açıklamasıDışişleri Bakanlığından 'Norveç' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksınCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu!

Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu!

Arınç-Metiner gerginliğinde sözler sertleşiyor

Arınç-Metiner gerginliğinde sözler sertleşiyor

Sosyal medyayı sallamıştı! Cinsiyet değiştirme iddialarına ilişkin hastaneden açıklama

Sosyal medyayı sallamıştı! Cinsiyet değiştirme iddialarına ilişkin hastaneden açıklama

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bölge bölge son durum

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bölge bölge son durum

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde turu geçerse rakibi kim olacak?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde turu geçerse rakibi kim olacak?

Beş çocuk ve iki kadın öldürüldü!

Beş çocuk ve iki kadın öldürüldü!

İlginizi Çekebilir

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı

Bebeğinize en büyük kötülüğü yapıyorsunuz

Bebeğinize en büyük kötülüğü yapıyorsunuz

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Fermuarı kapatmadan önce yapılan ölümcül hata

Fermuarı kapatmadan önce yapılan ölümcül hata

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.