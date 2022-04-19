Eğlencenin dozunu kaçırdı! Kanepenin arkasına kafa üstü düştü, garsonlardan yardım istedi

40 yaşındaki Lindsay Clark isimli bir kadın kanepenin arkasına düşen ceketini almak için eğildiği sırada dengesini kaybetti ve kendini bir anda yerde buldu. Bacakları havada kalan kadın önce arkadaşlarının çabasıyla bulunduğu durumdan kurtulmaya çalıştı. Arkadaşlarının garsonları çağırması üzerine Clark için komik bir kurtarma operasyonu başlatıldı.

“GÖĞSÜMDE MORLUKLAR OLUŞTU”

Yaşadığı durumun hem komik hem de acı verici olduğunu dile getiren Clark, “Ceketi almak için uzandım ve cekete doğru kaydım. İki çalışanın beni dışarı çekmesini istemek zorunda kaldık. Bulunduğum pozisyondan dolayı kendimi dışarı atamadım. Biraz daha zayıf olsaydım muhtemelen iyi olurdum ama sıkışıp kaldım.Göğüslerimde ve sıkıştığım yerde karnımda morluklar ve kanepenin arkası ahşap olduğu için bacaklarımda çizikler var.” dedi.

Arkadaşlarının çektiği o anları sosyal medya hesabına yükleyen kadının görüntüsü bir anda viral oldu. Binlerce izlenmeye ulaşan görüntülere sosyal medya kullanıcıları eğlenceli yorumlar yapmayı ihmal etmedi.



