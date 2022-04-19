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Eğlencenin dozunu kaçırdı! Kanepenin arkasına kafa üstü düştü, garsonlardan yardım istedi

19.04.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

40 yaşındaki Lindsay Clark isimli bir kadın arkadaşının doğum gününü kutladığı sırada alkolün dozunu kaçırınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Restorandaki kanepenin arkasına baş üzeri düşen kadın orada sıkıştı. Arkadaşlarının çabalarına rağmen kurtarılamayan kadının yardımına garsonlar yetişti. Ortaya oldukça ilginç görüntüler çıktı.

40 yaşındaki Lindsay Clark isimli bir kadın kanepenin arkasına düşen ceketini almak için eğildiği sırada dengesini kaybetti ve kendini bir anda yerde buldu. Bacakları havada kalan kadın önce arkadaşlarının çabasıyla bulunduğu durumdan kurtulmaya çalıştı. Arkadaşlarının garsonları çağırması üzerine Clark için komik bir kurtarma operasyonu başlatıldı.

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“GÖĞSÜMDE MORLUKLAR OLUŞTU”

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Yaşadığı durumun hem komik hem de acı verici olduğunu dile getiren Clark, “Ceketi almak için uzandım ve cekete doğru kaydım. İki çalışanın beni dışarı çekmesini istemek zorunda kaldık. Bulunduğum pozisyondan dolayı kendimi dışarı atamadım. Biraz daha zayıf olsaydım muhtemelen iyi olurdum ama sıkışıp kaldım.Göğüslerimde ve sıkıştığım yerde karnımda morluklar ve kanepenin arkası ahşap olduğu için bacaklarımda çizikler var.” dedi.

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Arkadaşlarının çektiği o anları sosyal medya hesabına yükleyen kadının görüntüsü bir anda viral oldu. Binlerce izlenmeye ulaşan görüntülere sosyal medya kullanıcıları eğlenceli yorumlar yapmayı ihmal etmedi.

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Amerika
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