Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Estetik operasyonu sosyal medyadan paylaştı! Gördüklerine inanamadı: Böyle morarmamalısın

Estetik operasyonu sosyal medyadan paylaştı! Gördüklerine inanamadı: Böyle morarmamalısın

18.04.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta 'sheylaflorespty' adıyla tanınan güzellik fenomeni Sheyla Flores Perez, sosyal medyadan dudak dolgusu sürecini paylaştı. Dudaklarına dolgu enjekte ettirdikten sonra dudaklarının şiştiğini ve morardığını söyleyen fenomen kullanıcılardan tepki çekti.

Estetik operasyonu sosyal medyadan paylaştı! Gördüklerine inanamadı: Böyle morarmamalısın

TikTok’ta güzellik rutinlerine dair yaptığı paylaşımlarla kısa sürede fenomene dönüşen Sheyla Flores Perez isimli bir kadın sosyal medyada son estetik prosedürünü gösterdi. Dudaklarının dolgu maddesine alerjik reaksiyon gösterdiğini dile getiren kadın gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Perez sosyal medya paylaşımına, “İlk birkaç hafta morluklar ve şişkinlikler... Gerçek tamamen bu” notunu ekledi.

Başarısız estetik operasyondan sonra hayatı mahvoldu! 3 yıl boyunca gözlerini kapatamadı, çareyi Türkiye’de bulduBaşarısız estetik operasyondan sonra hayatı mahvoldu! 3 yıl boyunca gözlerini kapatamadı, çareyi Türkiye’de buldu

“RUS DUDAK TEKNİĞİNİ KULLANDIM”

1

Dudaklarının ince olmasından şikayetçi olduğunu anlatan ve Rus dudak tekniğini kullandığını ifade eden bir Perez, “İlk gördüğümde gerçekten çok korktum. Doktorlar cildimin son derece hassas olduğundan dolayı alerjik reaksiyon gösterdiğini dile getirdi. Defalarca acil servisin yolunu tuttum. İyileşme süreci herkes göre farklılık gösteriyor” diye konuştu.

Perez’in sosyal medya paylaşımı kısa sürede 17 bin izlenmeye ulaştı. Binlerce beğeni ve yorum alan gönderisine sosyal medyada kullanıcıları tepki verdi. Perez’in dudaklarının görüntüsüne şoke oldu.

Estetik müdahalelerinden kurtulmak istedi, dolgularını çıkarttı! Gördüklerine inanamadıEstetik müdahalelerinden kurtulmak istedi, dolgularını çıkarttı! Gördüklerine inanamadı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaşına inandıramıyor! “Büyükanneyim ama...”Yaşına inandıramıyor! “Büyükanneyim ama...”
Akbaba misali! Ölüm döşeğindeki adamdan öyle bir faydalandı ki…Akbaba misali! Ölüm döşeğindeki adamdan öyle bir faydalandı ki…
Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...
Anahtar Kelimeler:
tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ev sahibi seksi fotoğraflarını görünce öyle bir şey yaptı ki...

Ev sahibi seksi fotoğraflarını görünce öyle bir şey yaptı ki...

Arkadaş canlısı olduğunu söylemişti! Bakın ne oldu

Arkadaş canlısı olduğunu söylemişti! Bakın ne oldu

Ne olduğunu kimse çözemedi! Panik yarattı

Ne olduğunu kimse çözemedi! Panik yarattı

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! Milyonlar izliyor ama...

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! Milyonlar izliyor ama...

İlginizi Çekebilir

Kahraman sağlık görevlisi kendini siper etti!

Kahraman sağlık görevlisi kendini siper etti!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Esir düşen İngiliz askeri Rus televizyonuna çıktı

Esir düşen İngiliz askeri Rus televizyonuna çıktı

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.