Estetik operasyonu sosyal medyadan paylaştı! Gördüklerine inanamadı: Böyle morarmamalısın

TikTok’ta güzellik rutinlerine dair yaptığı paylaşımlarla kısa sürede fenomene dönüşen Sheyla Flores Perez isimli bir kadın sosyal medyada son estetik prosedürünü gösterdi. Dudaklarının dolgu maddesine alerjik reaksiyon gösterdiğini dile getiren kadın gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Perez sosyal medya paylaşımına, “İlk birkaç hafta morluklar ve şişkinlikler... Gerçek tamamen bu” notunu ekledi.

“RUS DUDAK TEKNİĞİNİ KULLANDIM”

Dudaklarının ince olmasından şikayetçi olduğunu anlatan ve Rus dudak tekniğini kullandığını ifade eden bir Perez, “İlk gördüğümde gerçekten çok korktum. Doktorlar cildimin son derece hassas olduğundan dolayı alerjik reaksiyon gösterdiğini dile getirdi. Defalarca acil servisin yolunu tuttum. İyileşme süreci herkes göre farklılık gösteriyor” diye konuştu.

Perez’in sosyal medya paylaşımı kısa sürede 17 bin izlenmeye ulaştı. Binlerce beğeni ve yorum alan gönderisine sosyal medyada kullanıcıları tepki verdi. Perez’in dudaklarının görüntüsüne şoke oldu.



