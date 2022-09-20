Eğlencenin dozunu kaçırdılar! Çırılçıplak sokak ortasında oyun oynadılar

İspanya'nın popüler tatil beldesi 18 Eylül'de 02:00 ile 03:00 saatleri arasında yoğun yağışa maruz kaldı. Sokaklarda yağışa bağlı olarak su birikintileri oluşmaya başladı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler gençlerin sokak ortasında birbirlerine sel suyu sıçrattıkları anlara sahne oldu. Bir kişi su birikintisinin içinde yüzüyormuş gibi yatarken bir diğer ise yerde yuvarlanmaya başladı. Görüntülere sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

“BUNU KENDİ ÜLKELERİNDE YAPMAYACAKLARINA EMİNİM”

Sosyal medya kullanıcıları turistleri sadece yurtdışında oldukları için bu şekilde davrandıklarını söyleyerek eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bunu kendi ülkelerinde yapmayacaklarına eminim” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Biraz utanalım lütfen” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Yaban hayvanlarına benziyorlar” diyerek sert bir dille eleştirdi.



