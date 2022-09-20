Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Eğlencenin dozunu kaçırdılar! Çırılçıplak sokak ortasında oyun oynadılar

Eğlencenin dozunu kaçırdılar! Çırılçıplak sokak ortasında oyun oynadılar

20.09.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’nın popüler tatil beldesi Benidorm’da şiddetli yağış ilginç anlara sahne oldu. İngiliz turistler Benidorm’da sokak ortasında oluşan su birikintilerinin içine girerek kıyafetlerini çıkarttı. Sabaha karşı su birikintisinin içine giren turistler birbirlerine su fırlatarak eğlenmeye başladı. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca kısa sürede gündem oldu.

Eğlencenin dozunu kaçırdılar! Çırılçıplak sokak ortasında oyun oynadılar

İspanya'nın popüler tatil beldesi 18 Eylül'de 02:00 ile 03:00 saatleri arasında yoğun yağışa maruz kaldı. Sokaklarda yağışa bağlı olarak su birikintileri oluşmaya başladı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler gençlerin sokak ortasında birbirlerine sel suyu sıçrattıkları anlara sahne oldu. Bir kişi su birikintisinin içinde yüzüyormuş gibi yatarken bir diğer ise yerde yuvarlanmaya başladı. Görüntülere sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

700’den fazla kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti! “Aklımın bir köşesinde sürekli olarak seks vardı”700’den fazla kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti! “Aklımın bir köşesinde sürekli olarak seks vardı”

“BUNU KENDİ ÜLKELERİNDE YAPMAYACAKLARINA EMİNİM”

1

Sosyal medya kullanıcıları turistleri sadece yurtdışında oldukları için bu şekilde davrandıklarını söyleyerek eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bunu kendi ülkelerinde yapmayacaklarına eminim” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Biraz utanalım lütfen” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Yaban hayvanlarına benziyorlar” diyerek sert bir dille eleştirdi.

2

Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Çevrelerindekilere aldırmadan havuzun içinde cinsel ilişkiye girdilerGörenler şaşkınlığını gizleyemedi! Çevrelerindekilere aldırmadan havuzun içinde cinsel ilişkiye girdiler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çıplak mayosu olay oldu! Gören bir daha baktı: Bu çılgıncaÇıplak mayosu olay oldu! Gören bir daha baktı: Bu çılgınca
İşte Kraliçe’nin gömüldüğü kıyafet ve mücevherler...İşte Kraliçe’nin gömüldüğü kıyafet ve mücevherler...
Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntülerBüyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İspanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Cenaze sonrası herkes bunu konuşuyor!

Cenaze sonrası herkes bunu konuşuyor!

Meghan Markle'ın kıyafetinde gizlenen duygusal detaylar!

Meghan Markle'ın kıyafetinde gizlenen duygusal detaylar!

İşte Kraliçe’nin gömüldüğü kıyafet ve mücevherler...

İşte Kraliçe’nin gömüldüğü kıyafet ve mücevherler...

2 yıl boyunca bu ana hazırlanmıştı! Eşinin elini tutamayınca...

2 yıl boyunca bu ana hazırlanmıştı! Eşinin elini tutamayınca...

İlginizi Çekebilir

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.