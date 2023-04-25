Ego setinde bir kriz daha yaşandı! Alperen Duymaz'dan iddialara yanıt gecikmedi

Alperen Duymaz Ego dizisinin setinde yeni bir kriz daha çıkardığı konuşuluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ego setinden yeni bir gerginlik haberi daha geldi. Setten sızan bilgilere göre dizinin başrol oyuncusu Alperen Duymaz dün çekime gitmedi. Bütün ekip saatlerce oyuncunun sete gelmesini bekledi. İşte detaylar...

EGO SETİNDE BİR KRİZ DAHA!

Ego setinden sızan bilgilere göre dizinin başrol oyuncusu Alperen Duymaz'ın dün çekime gitmemesiyle gerginlik yaşandı. Saatlerce oyuncunun sete gelmesi beklendi. Alperen Duymaz, daha önce de birkaç kez çekim saatinde sete gitmemişti. Bu gelişme üzerine çekim iptal edildi. Duymaz’ın tavrı iş arkadaşlarının tepkisine neden oldu.

GEÇEN AY DA KRİZ YAŞANMIŞTI

Geçen aylarda rol arkadaşı Melisa Aslı Pamuk’la tartışan Alperen Duymaz’ın dizinin ilk yönetmeni Doğa Can Anafarta’yla anlaşamadığı, bu yüzden Anafarta’nın işi bıraktığı yerine Şenol Sönmez’in geldiği biliniyor.

ALPEREN DUYMAZ'DAN YANIT GECİKMEDİ

Alperen Duymaz ise sete gitmediği iddiasıyla ilgili “Kendimi ifade etmem gerektiğini hissettim. Yine…. Zaten setteydim, ilk sahnemi çektikten sonra 2.sahnemi çekmek üzere sete gittim ama karakterin sürekli değişen motivasyonunun yarattığı stresi hissettiğim için provaya devam edemeyeceğimi fark ettim, herkesten özür dileyerek karavana gidiyor olduğumu söyledim. Sonra setin paydos verdiğini öğrendim. Bu yanlış haberin doğrusunu bildirerek gündemi meşgul ettiğim için mahçup ve üzgünüm” açıklamasını yaptı.



