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  4. Ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği! Daha önce 5'er kez girmişler

Ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği! Daha önce 5'er kez girmişler

01.11.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de, daha önce 5’er kez girdikleri ancak kazamadıkları motorlu taşıtlar sınavında ses ve görüntülü düzenekle kopya çekmeye çalışan U.S. (27) ile A.K. (43) yakalandı.

Ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği! Daha önce 5'er kez girmişler

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki E-Sınav Merkezi'nde yapılan Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda 2 kişinin şüpheli hareketlerde bulunduğunu fark eden görevliler, polise ihbarda bulundu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.S. ve A.K.'nin üzerinde arama yaptı. Arama özel olarak dikilmiş kıyafetlerinin içerisinden, 2 cep telefonu, kulaklık, kameralı elektronik düzenek ele geçirildi.

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Ses ve görüntülü düzeneği ile kopya çekmeye teşebbüs eden ve daha önce 5'er kez girdikleri sınavda başarısız oldukları belirtilen U.S. ve A.K. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerin üzerine özel olarak yerleştirdiği düzenekte yer alan cep telefonu kamerasıyla görüntülü olarak bağlantı kurduğu kişilere sınav kağıdını gösterdiği, diğer kişilerin de soruları okuyup, cevaplarını kulaklıkla bildirdiği anlaşıldı.

DHA

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Osmaniye
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