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  4. Ehliyetsiz sürücü sebep oldu! Katliam gibi kaza... 3 kişi hayatını kaybetti

Ehliyetsiz sürücü sebep oldu! Katliam gibi kaza... 3 kişi hayatını kaybetti

14.08.2022 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ehliyetsiz bir şekilde kamyonet kullanan Mustafa Samet Pullu, aracın kontrolünü kaybederek TIR'a arkadan çarptı. Pullu ve yanındaki tarım işçileri Afgan uyruklu Najmuddin Rahmanqul (23) ile Mohammad Sharif Azizi (28) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ehliyetsiz sürücü sebep oldu! Katliam gibi kaza... 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 21.30 sıralarında Konya- Karaman karayolunun 19'uncu kilometresinde, Kaşınhani Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlayı sulayıp, Kaşınhanı Mahallesi'ndeki evine dönen Mustafa Samet Pullu yönetimindeki kamyonet, ehliyetsiz sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Mustafa Çelik'in kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hurdaya dönen kamyonetteki Mustafa Samet Pullu ile araçtaki Afgan uyruklu tarım işçileri Najmuddin Rahmanqul ve Mohammad Sharif Azizi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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YAKINLARI KAHROLDU

Olayı duyup, kazanın yaşandığı bölgeye gelen sürücü Pullu'nun yakınları, cenazesi başında gözyaşı döktü. 3 kişinin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. TIR sürücüsü Mustafa Çelik ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tır kamyonet kaza
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