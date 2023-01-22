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Ehliyetsiz sürücü, sigortasız araçla kaza yaptı! Ehliyetini 2042 yılında geri alabilecek!

22.01.2023 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de trafik kurallarını altüst eden 62 yaşındaki sürücü kaza yaptı. Başkasına ait araçla şarampole uçan sürücüye ehliyet, alkol ve sigortasız araç kullanmaktan toplamda 16 bin 632 lira para cezası kesildi. 5'inci kez alkolden işlem yapılan sürücünün ehliyetini alma süresi ise 2042 yılına kadar uzatıldı.

Ehliyetsiz sürücü, sigortasız araçla kaza yaptı! Ehliyetini 2042 yılında geri alabilecek!

Kırıkkale'deki kaza akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (62) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün alkollü olduğu öne sürüldü. Sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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19 YIL SONRA EHLİYETİNİ ALABİLECEK

Polis ekiplerince, 5'inci kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan 62 yaşındaki sürücünün ehliyetini alma süresi 2042 yılına kadar uzatıldı. Alkollü, ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanan sürücüye toplamda 16 bin 632 lira para cezası uygulandı.

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Ayrıca, aracın ruhsat sahibine de 8 bin 190 lira para cezası kesildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırıkkale

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