Einstein’dan Freud’a dünya barışının nasıl sağlanacağını anlatan nasihat niteliğindeki mektup!

Albert Einstein, hayal gücünün sınırlarını alt üst ederek bilim dünyasına kattığı büyük yeniliklerle bilinen Nobel Ödülü almış bir fizikçi, Sigmund Freud ise döneminde oldukça atıl olan bir yola girerek insan ruhunu aydınlatan, psikanalizin kurucusu olarak biliniyor. 1930’lu yılların başında savaştan yorgun düşen toplumun izlerini araştıran iki isim barış üretmenin çarelerini düşünmeye başladı. Bu arayış içerisinde bu iki dahinin mektuplaşmaları günümüze miras olarak kaldı. İşte Einstein’ın Freud’a yazdığı mektuplardan ilham verici alıntılar...

“Çok sevgili Bay Freud,

Gerçeği bulma özlemi sizde başka bütün özlemleri nasıl bastırıyor, şaşılacak şey. Savaş ve yok etme güdülerinin insan ruhunda sevgi ve yaşama gücü ile nasıl iç içe girmiş olduğunu su götürmez bir açıklıkla ortaya koyuyorsunuz. Ama, inandırıcı açıklamalarınızdan bir de şu büyük amaca ulaşma özlemi çıkıyor ortaya: İnsanın iç ve dış bütün savaşlardan kurtulması...

Bu büyük özlemde, çağlarının ve uluslarının üstüne çıkan, düşünce ve ahlak alanında birer yol gösterici olarak saygı gören bütün büyük insanlar birleşir. İsa’dan Goethe’den Kant’a kadar hepsinde bu kurtuluş özlemi vardır. Her ne kadar insanlar arasındaki ilişkileri düzenleme istekleri pek gerçekleşmiş değilse de, yalnız bu türlü insanların bütün dünyaca birer önder sayılmış olmaları anlamlı bir gerçek değil mi? Şuna inanıyorum ki, çalışmalarıyla yol göstericilik yapan üstün insanlar – dar bir alanda da olsa – aynı ülküyü büyük ölçüde paylaşmaktadırlar. Ne var ki, politik gelişim üzerinde pek etkileri olmuyor. Ulusların kaderini çizen bu alan hemen hemen kaçınılmazcasına dizginsiz ve sorumsuz politika adamlarına bırakılmış görünüyor.