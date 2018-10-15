MAGAZİN

Eiza Gonzalez'den cesur paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.10.2018 16:03 | Son Güncelleme

28 yaşındaki Meksikalı oyuncu Eiza Gonzalez, Instagram paylaşımıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı

Eiza Gonzalez'den cesur paylaşım!

Baby Driver filmiyle gönülleri fetheden güzel oyuncu Eiza Gonzalez, her ne kadar yoğun bir çalışma temposuna ayak uydurmak zorunda olsa da spor yapmaya da zaman buluyor gibi görünüyor.

28 yaşındaki oyuncu, Instagram'da bikinili bir fotoğrafını paylaştı.

Aynadan çektiği cesur selfie'yi paylaşan Eiza, gri bir bikini üstü ile siyah bir alt tercih etmişti.

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Güzel oyuncunun "Güney Afrika'da güneşli bir gün" notunu düştüğü paylaşım 500 binden fazla beğeni aldı.

Meksikalı Eiza Gonzalez, bu senenin başında 45 yaşındaki ABD'li oyuncu Josh Duhamel ile aşk yaşamıştı.

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SAĞLAM HATUN:))
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