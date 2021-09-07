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Ekin Türkmen arkadaşlarına sitem etti

07.09.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa bir süre önce baba acısı yaşayan oyuncu Ekin Türkmen, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. "Baba ölümü empatisi kurulamayan bir duyguymuş" diyen Türkmen, bazı dostlarına göndermede bulundu.

Ekin Türkmen arkadaşlarına sitem etti

Ekin Türkmen, kısa bir süre önce kaybettiği babasının ardından duygusal bir yazı kaleme aldı. Annesi, babası ve kardeşiyle birlikte yıllar önce çekilen fotoğrafı yayınlayan Türkmen, paylaşımında, "Baba ölümü, empatisi kurulamayan bir duyguymuş" ifadelerini kullandı.

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"KAYIPLARI OLAN ARKADAŞLARIMI HİÇ ANLAYAMAMIŞIM"

37 yaşındaki güzel oyuncu, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

İnsanın babasının ölümü öyle "zamanla alışacaksın" teselli cümlesindeki gibi alışılacak türden bir acı değilmiş... Hatta acı değilmiş! Derin bir ağrı... Kemiğinin kırılması gibi, iyileşse de bir ömür soğukta sızlayan... Bileğinin burkulması gibi, zamanla tekrarlayan yürüdükçe ağrıyan, kendini sürekli hatırlatan bir ağrı. Bedeninden bir parçanı kaybetmiş gibi eksikliğini hissettiğin, ara sıra unutup tekrar tekrar hatırladığın, bir "ah" bir "keşke"... Baba ölümü empatisi kurulamayan bir duyguymuş. Kayıpları olan arkadaşlarımı hiç anlayamamışım acısının yanına bile yaklaşamamışım. Anlasam da bir damla yardımım olmazmış ya o da ayrı... Arayan ve açamadığım tüm arkadaşlarım, inanın konuşmak zor oluyor, tekrar yaşıyorum o anı. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Daha iyiyim daha iyi iletişim kurabiliyorum.

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Ekin Türkmen Instagram
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