Ekmeği yakarak dezenfekte eden Nazan Öncel sosyal medyanın diline düştü

Koronavirüs önlemleri kapsamında herkes yediğine, içtiğine, marketten alınan paketli ürünlerin dezenfekte edilmesine büyük dikkat ediyor.

Pek çok kişi paketli ürünleri sabunla yıkarken, bir kısmı da üç gün bekletmeyi tercih ediyor.

Bu önlemlere dikkat eden isimler arasında ünlü müzisyen Nazan Öncel'den var.

Öncel, aldığı ekmeği ocakta virüse karşı ısıtırken, ekmeğin alev alması sosyal medyanın gündemine oturdu. Pek çok kullanıcı Özel'in bu hareketini ti'ye aldı.

Usta müzisyen, yayınladığı videoya ise, "Covid 19'dan korunmanın Nazan'ca önlemleri. Güzel günlere uyanmak ümidiyle." satırlarını ekledi.

