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Ekmek Teknesi'nin 'Lan Jale'sini bir de şimdi görün! Esin Civangil'in son hali olay oldu

03.08.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemim efsane dizisi Ekmek Teknesi'nde hayat verdiği Jale karakteriyle hafızalara kazınan Esin Civangil son haliyle herkesi şaşırttı. Dizide, Cem Kılıç'ın hayat verdiği Korkut karakterinin kız arkadaşı olan Jale başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekti. Şimdilerde 41 yaşında olan Esin Civangil'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

Başrollerini Savaş Dinçel, Sermin Hürmeriç, Melike Güner ve Cem Kılıç gibi güçlü isimlerin paylaştığı 2002 yapımı Ekmek Teknesi, yayınlandığı dönem reyting rekorları kırdı. Dizide, Fırıncı Nusret'in kızlarından Jale'yi canlandıran Esin Civangil, son görüntüsüyle herkesi şaşırtmayı başardı.

Dizide, Cem Kılıç'ın canlandırdığı Korkut karakterinin kız arkadaşı Jale olarak da yer alan oyuncu, akıllara 'Lan Jale' repliğiyle kazındı.

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Civangil, zihinlere Ekmek Teknesi ile yer etmiş olsa da; Pusat, Cesaretin Var mı Aşka ve Benim Annem Bir Melek gibi birçok farklı projede boy göstermeye devam etti.

lan jale 3

Son yıllarda ekranlarda göremediğimiz güzel isim, geçen yıllara rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmedi.

lan jale 4

Jale karakteriyle çok sevilen 41 yaşındaki Esin Civangil güzelliği ile adeta yıllara meydan okuyor. Güzel oyuncunun sosyal medyadaki paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Esin Civangil 1

Esin Civangil'in paylaşımlarına; 'Hala çok güzelsin', 'Hiç değişmemişsin', 'Yıllara meydan okuyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Esin Civangil 2

Esin Civangil son olarak 2019'da Baharı Beklerken adlı dizide yer almıştı.

Esin Civangil 3

Esin Civangil 4

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