Ekmek Teknesi'nin 'Lan Jale'sini bir de şimdi görün! Esin Civangil'in son hali olay oldu

Başrollerini Savaş Dinçel, Sermin Hürmeriç, Melike Güner ve Cem Kılıç gibi güçlü isimlerin paylaştığı 2002 yapımı Ekmek Teknesi, yayınlandığı dönem reyting rekorları kırdı. Dizide, Fırıncı Nusret'in kızlarından Jale'yi canlandıran Esin Civangil, son görüntüsüyle herkesi şaşırtmayı başardı.

Dizide, Cem Kılıç'ın canlandırdığı Korkut karakterinin kız arkadaşı Jale olarak da yer alan oyuncu, akıllara 'Lan Jale' repliğiyle kazındı.

Civangil, zihinlere Ekmek Teknesi ile yer etmiş olsa da; Pusat, Cesaretin Var mı Aşka ve Benim Annem Bir Melek gibi birçok farklı projede boy göstermeye devam etti.

Son yıllarda ekranlarda göremediğimiz güzel isim, geçen yıllara rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmedi.

Jale karakteriyle çok sevilen 41 yaşındaki Esin Civangil güzelliği ile adeta yıllara meydan okuyor. Güzel oyuncunun sosyal medyadaki paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Esin Civangil'in paylaşımlarına; 'Hala çok güzelsin', 'Hiç değişmemişsin', 'Yıllara meydan okuyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Esin Civangil son olarak 2019'da Baharı Beklerken adlı dizide yer almıştı.



