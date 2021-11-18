Ekonomist Necmettin Batırel'den sosyal medyayı sallayan açıklama: Dolar 13, 15, 20 TL mi olacak?

Doların 3,5 lira olduğu zamanlarda yaptığı yorumla gündem olan ekonomist Necmettin Batırel, TCMB'nin kararı sonrası dövizle ilgili yaptığı yorumla yine gündem yarattı.

"BU FİYATLARDAN KİM ALIP NE YAPACAK?"

Dövizde yaşanan kur artışını canlı yayında değerlendiren ekonomist Necmettin Batırel, "Doların taliplisi olmazsa, rakamlar yükseliyor ama alıcısı çıkmazsa mutlaka düşer fiyat. Bu fiyatlardan kim alıp ne yapacak? 13 lira mı olacak? 15 lira mı olacak? 20 lira mı olacak? Yani bunlar hayal mahsulü rakamlar." diye konuştu.

"NORMAL BİR DÖNEME GİDİYORUZ"

Ekonomiyle ilgili sözlerini sürdüren Batırel "Türkiye ekonomisi bunu haketmiyor. Şu anda spekülatif hareket var. Merkez Bankası'nı faiz artırmaya zorlayan bir operasyon gerçekleşiyor. Normal bir döneme doğru gidiyoruz. Türkiye önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcıların akınına uğrayacak. Bunların Türkiye'ye yatırım yapmaları herkesi harekete geçirecek. Türkiye'nin yüzde 9'luk büyümesi bekleniyor. Büyüyen ülkeye sermaye gelir." dedi.

"CARİ AÇIK DİYE BİR PROBLEM KALMAYACAK"

Batırel "Küçük küçük satışlar gerçekleşiyor. Satın alındığı için artık piyasalara etkisi yok. 2022 yılı sonunda cari açık diye bir problem kalmayacak. Halkın, bankalarda 143 milyar dolar parası var. Faiz getirisi cazibesini kaybettiği için Türk Lirası'na çeviriyorlar." dedi.

BATIREL DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

4 yıl önce doların 3.5 lirayı gördüğü gün katıldığı canlı yayın programında "10 milyar dolar şakkadanak satarım. Şaşırır millet! Hiç beklemedik bir hareket... Niye satıyor nasıl satıyor? 'Hani rezervi düşüktü' filan derler? 'Demek ki rezervleri varmış' diyecekler normal şartlarda. Dolar mutlaka düşecek... Ama biraz yavaş düşürecekler. Ardından bir 10 milyar daha satarım! 20... Yetmedi bir 10 daha satarım biter olay" sözleriyle olay olmuştu.

