Ekoseksüeller dünya ile yakınlaşmanın gezegeni kurtaracağını savundu! Sosyal medyada popüler oldular

Doğa herkes için özel bir anlam içerir. Yemyeşil ağaçlar, rengarenk açan çiçekler ve berrak akan bir nehir... Doğa sevgisi ve hayranlığı herkesin içinde belirli bir miktarda vardır. Ancak bazıları bu durumu bir tık abarttı. Avustralya Melbourne’de Kraliyet Botanik Bahçesi’nde kendilerine ait bir alanları bulunan ekoseksüeller, doğa sevgisinin üzerinde adeta onunla aşk yaşarlar. Ağaçla evlenenden çırılçıplak bir şekilde yeşilliklere uzanana kadar ekoseksüeller geniş bir yelpazede değerlendiriliyor. Ekoseksüelliği savunanlar kendilerini sapık olarak nitelendirenlerin aksine dünyayı bu inanışın kurtaracağını düşünüyorlar.

DÜNYA GENELİNDE BİNLERCE

'Ecosex manifestosu' yazarları Annie Sprinkle ve Elizabeth Stephens, 2016'da dünya çapında en az 100.000 ekoseksüel olduğunu tahmin ettiler. Bu sayının sosyal medyanın ve küresel iklim krizinin etkisiyle daha da arttığı tahmin ediliyor. Ekoseksüeller dünyanın kurtuluşu için sayılarının daha da artması gerektiğini düşünüyor.



