Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Ekoseksüeller dünya ile yakınlaşmanın gezegeni kurtaracağını savundu! Sosyal medyada popüler oldular

Ekoseksüeller dünya ile yakınlaşmanın gezegeni kurtaracağını savundu! Sosyal medyada popüler oldular

18.01.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gezegeni iklim değişikliğinden kurtarmak söz konusu olduğunda, önerilen ve gerekli pek çok çözüm var; sera gazı emisyonlarını azaltmak, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmek, vegan beslenmeyi benimsemek... Ancak son dönemde dünyada yankı uyandıran bir akım başladı. Ekoseksüelizm (Ecosexuality) akımın temsilcileri gezegeni kurtarmak için tek çarenin onunla yakınlaşmak olduğunu söylüyor.

Ekoseksüeller dünya ile yakınlaşmanın gezegeni kurtaracağını savundu! Sosyal medyada popüler oldular

Doğa herkes için özel bir anlam içerir. Yemyeşil ağaçlar, rengarenk açan çiçekler ve berrak akan bir nehir... Doğa sevgisi ve hayranlığı herkesin içinde belirli bir miktarda vardır. Ancak bazıları bu durumu bir tık abarttı. Avustralya Melbourne’de Kraliyet Botanik Bahçesi’nde kendilerine ait bir alanları bulunan ekoseksüeller, doğa sevgisinin üzerinde adeta onunla aşk yaşarlar. Ağaçla evlenenden çırılçıplak bir şekilde yeşilliklere uzanana kadar ekoseksüeller geniş bir yelpazede değerlendiriliyor. Ekoseksüelliği savunanlar kendilerini sapık olarak nitelendirenlerin aksine dünyayı bu inanışın kurtaracağını düşünüyorlar.

İklim aktivisti Laura Amherst, 2022 hedeflerini anlattı! “İnsanları veganlığa teşvik edeceğim”İklim aktivisti Laura Amherst, 2022 hedeflerini anlattı! “İnsanları veganlığa teşvik edeceğim”

DÜNYA GENELİNDE BİNLERCE

5

'Ecosex manifestosu' yazarları Annie Sprinkle ve Elizabeth Stephens, 2016'da dünya çapında en az 100.000 ekoseksüel olduğunu tahmin ettiler. Bu sayının sosyal medyanın ve küresel iklim krizinin etkisiyle daha da arttığı tahmin ediliyor. Ekoseksüeller dünyanın kurtuluşu için sayılarının daha da artması gerektiğini düşünüyor.

Kavak ağacıyla düzenli bir ilişkisi olduğunu iddia eden Emma McCabe’in hikayesi herkesi şaşırttıKavak ağacıyla düzenli bir ilişkisi olduğunu iddia eden Emma McCabe’in hikayesi herkesi şaşırttı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hindistan’da yeni doğan buzağı şaşkınlık yarattı! “İlahi bir mucize”Hindistan’da yeni doğan buzağı şaşkınlık yarattı! “İlahi bir mucize”
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
Kıyamet senaryosunu anımsattı: İnsanlık için endişeliyizKıyamet senaryosunu anımsattı: İnsanlık için endişeliyiz
Anahtar Kelimeler:
küresel ısınma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Gördüklerine inanamadı! “İlahi bir mucize”

Gördüklerine inanamadı! “İlahi bir mucize”

Gerçek kimliğini öğrenince öyle bir şey yaptı ki...

Gerçek kimliğini öğrenince öyle bir şey yaptı ki...

Koronavirüsü bilmişti! “İnsanlar hasta olmayacak ama...”

Koronavirüsü bilmişti! “İnsanlar hasta olmayacak ama...”

“Biri aşk, biri iş için” dedi! Çift vajinalı kadın müjdeyi verdi

“Biri aşk, biri iş için” dedi! Çift vajinalı kadın müjdeyi verdi

İlginizi Çekebilir

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte 2022 tahminleri...

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte 2022 tahminleri...

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Kocasının aldattığını düşündü! Güvenlik kayıtlarını görünce...

Kocasının aldattığını düşündü! Güvenlik kayıtlarını görünce...

Dolgularını çıkarttı! Dudaklarının son haline inanamadı

Dolgularını çıkarttı! Dudaklarının son haline inanamadı

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.