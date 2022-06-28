Ekranda bilerek frikik verdiğini söyleyen Amanda Holden bu sefer de tenis oynarken eteğini açtı

Geçtiğimiz yıllarda canlı yayında elbisesinin açılıp göğüslerinin dışarı çıkması ile ilgili açıklama yapan Amanda Holden, kasten çok açık giyindiğini ve göğüslerinin dışarı çıkmasına kendisinin izin verdiğini itiraf etmesiyle gündem olmuştu. Amanda Holden o açıklamadan beri sosyal medyada da bir hayli gündem olan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Holden son olarak 27 Haziran ve 10 Temmuz arası Wimbledon'da yapılacak olan tenis turnuvası öncesi arkadaşı Ashley Roberts ile tenis oynadı. Ünlü isim tenisçi elbisesi giyerek eteğini kaldırarak poz verdi.

Çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili takipçilerinin nefesini kesti.



