Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a böyle seslendi: Siz İstanbul’a karışamazsınız gücünüz yetmez ancak tweet atarsınız

Siyasetin bugünkü gündemlerinden biri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı basın toplantısı olacak.

İMAMOĞLU'NUN GÜNDEMİNDE O İSİM VARDI: SATILMIŞ BÜYÜKCANAYAKIN

Basın toplantısının adını "Turpun Büyüğü" olarak belirleyen İmamoğlu'nun gündeminde ise bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın vardı. Bilirkişi üzerinden iktidara yüklenen İmamoğlu, "Kesinlikle bize karşı art niyeti var. Mahkemeyi aldatacak kadar cesur" ifadelerini kullandı.

"TURPUN BÜYÜĞÜ SENİN HEYBENDEN ÇIKTI"

Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik de ifadeler kullanan İmamoğlu, "Turpun büyüğü senin heybenden çıktı" dedi.

"İSTANBUL'A KARIŞAMAZSINIZ GÜCÜNÜZ YETMEZ ANCAK TWEET ATARSINIZ"

İmamoğlu ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da seslendi. Tunç'a yönelik olarak "Sizi görevinizi yapmaya çağırıyorum" dedi ve "Siz İstanbul’a karışamazsınız gücünüz yetmez ancak tweet atarsınız" şeklinde konuştu.

"BEN KARNIMDAN KONUŞMAM BUNU YARGI MENSUPLARI KONUŞUYOR"

İmamoğlu açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Adalet Bakanının sözünün İstanbul'da geçmeyeceğini söylediniz buna dair daha ayrıntılı bilgi verebilir misiniz?" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu şunları söyledi:

"Ben karnımdan konuşmam bunu yargı mensupları konuşuyor. Konuşmayan yok. Ankara'daki duymayacak ve ben de duyduğumu söylemeyeceğim... 'Kimsenin lafı geçmez' deniyor. Bu kadar aleni konuşulan cümleleri bile ihbar kabul edip işlem yapması gerek Adalet Bakanı'nın. Ben onun bile hakkını savunuyorum şu an"