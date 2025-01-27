HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a böyle seslendi: Siz İstanbul’a karışamazsınız gücünüz yetmez ancak tweet atarsınız

Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a böyle seslendi: Siz İstanbul’a karışamazsınız gücünüz yetmez ancak tweet atarsınız

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
27.01.2025 11:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün yaptığı basın açıklamasında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda en çok dikkat çeken isim bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın olurken, İmamoğlu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da seslendi. İmamoğlu, Bakan Tunç'a yönelik olarak "Siz İstanbul’a karışamazsınız gücünüz yetmez ancak tweet atarsınız" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a böyle seslendi: Siz İstanbul’a karışamazsınız gücünüz yetmez ancak tweet atarsınız

Siyasetin bugünkü gündemlerinden biri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı basın toplantısı olacak.

İMAMOĞLU'NUN GÜNDEMİNDE O İSİM VARDI: SATILMIŞ BÜYÜKCANAYAKIN

Basın toplantısının adını "Turpun Büyüğü" olarak belirleyen İmamoğlu'nun gündeminde ise bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın vardı. Bilirkişi üzerinden iktidara yüklenen İmamoğlu, "Kesinlikle bize karşı art niyeti var. Mahkemeyi aldatacak kadar cesur" ifadelerini kullandı.

88

"TURPUN BÜYÜĞÜ SENİN HEYBENDEN ÇIKTI"

Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik de ifadeler kullanan İmamoğlu, "Turpun büyüğü senin heybenden çıktı" dedi.

56

"İSTANBUL'A KARIŞAMAZSINIZ GÜCÜNÜZ YETMEZ ANCAK TWEET ATARSINIZ"

İmamoğlu ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da seslendi. Tunç'a yönelik olarak "Sizi görevinizi yapmaya çağırıyorum" dedi ve "Siz İstanbul’a karışamazsınız gücünüz yetmez ancak tweet atarsınız" şeklinde konuştu.

"BEN KARNIMDAN KONUŞMAM BUNU YARGI MENSUPLARI KONUŞUYOR"

İmamoğlu açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Adalet Bakanının sözünün İstanbul'da geçmeyeceğini söylediniz buna dair daha ayrıntılı bilgi verebilir misiniz?" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu şunları söyledi:

"Ben karnımdan konuşmam bunu yargı mensupları konuşuyor. Konuşmayan yok. Ankara'daki duymayacak ve ben de duyduğumu söylemeyeceğim... 'Kimsenin lafı geçmez' deniyor. Bu kadar aleni konuşulan cümleleri bile ihbar kabul edip işlem yapması gerek Adalet Bakanı'nın. Ben onun bile hakkını savunuyorum şu an"

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Yılmaz Tunç Adalet Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Talisca profilini bile güncelledi! Sözleşmesini böyle duyurdular 'İmzayı attı'

Talisca profilini bile güncelledi! Sözleşmesini böyle duyurdular 'İmzayı attı'

Mutfaktaki bir hata 78 kişinin canına mal oldu! İşte Grand Kartal Oteli'ndeki yangının çıkış nedeni...

Mutfaktaki bir hata 78 kişinin canına mal oldu! İşte Grand Kartal Oteli'ndeki yangının çıkış nedeni...

“Heybedeki turpun büyüğü” deyip açıkladı: "Satılmış Büyükcanayakın'ı aklınızda iyi tutun!"

“Heybedeki turpun büyüğü” deyip açıkladı: "Satılmış Büyükcanayakın'ı aklınızda iyi tutun!"

'Çok yakışıklısın' diyerek ünlü şefin oğluna saldırdı! 14 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor

'Çok yakışıklısın' diyerek ünlü şefin oğluna saldırdı! 14 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor

'1 taşla 4 kuş vurulabilir' Rekor seviyeye yükseldi!

'1 taşla 4 kuş vurulabilir' Rekor seviyeye yükseldi!

Avrupa'nın göbeğinde Bektaşi devleti kuruluyor! Polissiz, ordusuz ve vergisiz...

Avrupa'nın göbeğinde Bektaşi devleti kuruluyor! Polissiz, ordusuz ve vergisiz...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.