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Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter paylaşımlarını beğendi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
POLİTİKA  | 19.04.2019 14:37 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımları beğendi.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter paylaşımlarını beğendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı seçim sürecine ilişkin paylaşımlarını beğendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımlarında, "Ülkemizin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor. Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır. Dönem, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi perçinleme dönemidir. Gayemiz, milletimizin refahını artırmak, güvenlik ve özgürlük dengesini koruyarak devletimizin bekasına yönelik tehditleri bertaraf ederek, Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
ekrem imamoğlu recep tayyip erdoğan

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