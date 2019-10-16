Ekrem İmamoğlu İstanbul Halk Süt uygulamasının bugün başladığını açıkladı

Maddi durumu iyi olmayan ailelere ve çocuklarına süt yardımının yanı sıra çeşitli yardımların yapılacağını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün başlattığımız ücretsiz İstanbul Halk Süt Dağıtımı uygulaması da bu yoldaki kararlılığımızın simgesel adımlarından bir tanesi. Bizim bu projedeki en önemli şiarımız, süt her çocuğun hakkıdır. Bir eve süt girmiyorsa, süt içemiyorsa gelişiminde problem var demektir. Bu nedenle İstanbul'da her çocuk süt içebilsin diye İstanbul Halk Süt'ü ihtiyacı olan ailelerimizin evlatlarına dağıtacağız." dedi.

'BENİM EN DEV PROJEM'



"Adil bir İstanbul olma hedefine değerli bir grupla çalışarak başlıyoruz." diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Benim en dev projem, bu dönem boyunca bütün arkadaşlarımızla konsantre olduğumuz konu çocuklarımıza hizmet ve çocuklarımıza katkı olacaktır. Bütün anne babalara sorsak en değerlimiz çocuklarımızdır, başka bir şeyi onun önüne koyma şansımız yok. O zaman bu kentte onlar için adaleti sağlamak, en önemli işimiz olmalı. Bizden önceki belediye döneminden kalan veri setini alarak bu belirlemeleri yaptık. Bu belirlemelerimiz devam edecektir. Geçinemeyen ailelerin, yeterli ve dengeli beslenebilmelerini temin etmek için de zaman içinde çeşitlendireceğiz. Sadece burayla sınırlı kalmayacak. Tüm İstanbul çocuklarının gelişimini eksiksiz tamamlamaları için bu vesileyle süte erişimlerini sağlayacağız. 39 ilçenin tümüne İstanbul Halk Sütü ulaştıracağız. Herkes için ama en çok da İstanbul'un çocukları için bu görevi yerine getireceğiz. Bugün başlattığımız süt dağıtım uygulamasının sevgili çocuklara sağlık, zindelik, mutluluk ve anne babalara da gönül rahatlığı vermesini diliyorum."

Kaynak: DHA



