Mynet Trend

Ekrem İmamoğlu'na destek veren şarkıcıları istemeyen AK Partili başkana CHP'li başkandan misilleme!

aris.aras aris.aras
TÜRKİYE GÜNCEL  | 10.05.2019 07:27 | Son Güncelleme

Nevşehir'in AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılara Nevşehir'deki hiçbir organizasyonda yer vermeyeceklerini duyurmuştu. Avanos Belediye Başkanı CHP'li Alper İbaş ise, Arı'nın kararına karşı sanatçıları ilçeye davet etti.

Ekrem İmamoğlu'na destek veren şarkıcıları istemeyen AK Partili başkana CHP'li başkandan misilleme!

31 Mart'ta yapılan seçimlerde İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçilen ancak YSK'nın kararı sonrası mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu'na birçok sanatçı destek oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan sanatçılarla ilgili bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıların fotoğraflarını paylaşan Arı, Nevşehir'deki hiçbir etkinlikte bu sanatçıların yer alamayacağını duyurdu.

"KAPADOKYA NEVŞEHİR'DEN İBARET DEĞİLDİR"

Arı'ya cevap Avanos Belediye Başkanı Alper İbaş'dan geldi. İbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sanatçıları ağırlamaktan mutluluk duyacağını belirterek şu paylaşımı yaptı:


PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
CHP'li vekil Meclis'te su içti ortalık karıştı!CHP'li vekil Meclis'te su içti ortalık karıştı!
Genç kadını evine kadar takip edip dehşeti yaşattılarGenç kadını evine kadar takip edip dehşeti yaşattılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rasim arı Nevşehir ak parti ekrem imamoğlu avanos yerel seçim 2019 seçim sonuçları alper ibaş

En Çok Okunan Trend Haberler

Flaş iddia: Atatürk tablosu kaldırıldı mı?

Flaş iddia: Atatürk tablosu kaldırıldı mı?

Şakalaşan liseli kızların feci sonu!

Şakalaşan liseli kızların feci sonu!

Bu ağaca zarar verenler servet ödeyecek!

Bu ağaca zarar verenler servet ödeyecek!

Behzat Ç. yeni sezonda büyük sürpriz! O isimler geri dönüyor

Behzat Ç. yeni sezonda büyük sürpriz! O isimler geri dönüyor

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Gökçek döneminde yapılmıştı, Mansur Yavaş kaldırttı

Gökçek döneminde yapılmıştı, Mansur Yavaş kaldırttı

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Okuyucu Yorumları 12 yorum
Yahu Bu Akp iyice Cıvıttı. İnsanlar bu tehditler yüzünden sizden soğudu arkadaş. Hala anlamadiniz mı. Herkesi ayiriyorsunuz. Ayrımcılık yapıyorsunuz. Sonra da Secimi neden kazanamadik şaibeli diyorsunuz. Birakin Sanatçıları, doktorları, mühendisleri. Sizi destekleyen sanatcilari da biliyoruz.
İnsanları fişlemekten vaz geçin...
Sizleri Kırşehir'e davet ediyoruz, Burada bahar var, yaz da gelecek inşallah buyrun misafirimiz olun Neşet Babaya götürelim hem yedirelim hem içirelim, gezdirelim.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkan adaylığından çekildi, başkan yardımcısı oldu

Başkan adaylığından çekildi, başkan yardımcısı oldu

Sigarasını yakınca ölümden döndü!

Sigarasını yakınca ölümden döndü!

Rus anıt mezarlar Kars'ta ortaya çıktı

Rus anıt mezarlar Kars'ta ortaya çıktı

Köylüleri korku sardı! Kazma kürekle nöbet tutuyorlar

Köylüleri korku sardı! Kazma kürekle nöbet tutuyorlar

CHP'li vekil Tufan Köse Meclis'te su içti ortalık karıştı

CHP'li vekil Meclis'te su içti ortalık karıştı!

İstanbul'da genç kadını evine kadar takip edip dehşeti yaşattılar

Genç kadını evine kadar takip edip dehşeti yaşattılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.