Ekrem İmamoğlu'na destek veren şarkıcıları istemeyen AK Partili başkana CHP'li başkandan misilleme!

31 Mart'ta yapılan seçimlerde İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçilen ancak YSK'nın kararı sonrası mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu'na birçok sanatçı destek oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan sanatçılarla ilgili bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıların fotoğraflarını paylaşan Arı, Nevşehir'deki hiçbir etkinlikte bu sanatçıların yer alamayacağını duyurdu.

Milletimizin milli ve manevi değerleriyle sorun yaşayan,

Yeri geldiğinde terör örgütü propagandası yapan

15Temmuz Hain Gecesinde ortalara çıkamamış,

Berkin'leri her durumda anıp da Yasin'leri Eren'leri asla anmayan,

Gezide çapulcularla bir ve beraber olarak vandallığa destek olan pic.twitter.com/QXTb5n6Kad — Rasim ARI (@RasimAri50) 9 Mayıs 2019

"KAPADOKYA NEVŞEHİR'DEN İBARET DEĞİLDİR"

Arı'ya cevap Avanos Belediye Başkanı Alper İbaş'dan geldi. İbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sanatçıları ağırlamaktan mutluluk duyacağını belirterek şu paylaşımı yaptı:

Tüm sanatçılarımıza Avanos'un meydanları ve sahneleri açık Kapadokya Nevşehirden ibaret değildir. #kapadokyaboykot — Alper İbaş (@alperibas) 9 Mayıs 2019



