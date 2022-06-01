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  4. Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak mı geliyor? Tüm gözler bugün açıklanacak kararda

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak mı geliyor? Tüm gözler bugün açıklanacak kararda

01.06.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor. 'Siyasi yasak' iddialarıyla ilgili konuşan İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, kararın kesinleşmesi halinde 'siyasi yasağın' gündeme gelebileceğini söyledi. İmamoğlu da hakkındaki 'siyaset yasağı' iddiasına "Bu ülkede her şey mümkün" ifadelerini kullanmıştı. Tüm gözler bugün açıklanacak karara çevrildi.

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak mı geliyor? Tüm gözler bugün açıklanacak kararda

Ekrem İmamoğlu'na 'siyasi yasak getirilecek' iddiasında bugün kritik gün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu’nun YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Söz konusu kararla birlikte İBB Başkanı için 'siyasi yasak' gelebileceği konuşulurken, İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, da kararın kesinleşmesi halinde siyasi yasağın gündeme gelebileceğini söylemişti. İmamoğlu da hakkındaki 'siyaset yasağı' iddiasına "Bu ülkede her şey mümkün" ifadelerini kullanmıştı.

"AHMAK" POLEMİĞİ YARGIYA TAŞINDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Kasım 2019 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde yapmış olduğu konuşmasından dolayı, “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum, bunun bedelini bu millet sana ödetecek” ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İmamoğlu da Soylu’nun bu sözlerine ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine, “31 Mart’ta seçimi iptal edenler, dünyada, Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüze baksınlar. 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın” demişti.

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İmamoğlu, mahkemede kendini, “Benim sözüm siyasi olarak seçimi erteletmeye çalışan siyasetçilereydi. YSK üyelerini kastetmedim” şeklinde savunmuştu.

Şimdi konu yeniden gündemde ve İmamoğlu bugün hakim karşısına çıkacak.

İMAMOĞLU İÇİN 'SİYASİ YASAK' GÜNDEMDE

Yargı İmamoğlu aleyhine kararını verir, bu karar Yargıtay tarafından da onanırsa hakkında siyasi yasak getirilmiş olacak.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan İmamoğlu dün yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı. Twitter hesabı üzerindne açıklama yapan İBB Başkanı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen kararları eleştirerek şu ifadeleri kullandı;

"Bir yanda bir söz, bir tweet yüzünden açılan, ağır cezalar istenen davalar diğer yandan ana muhalefet partisinin genel başkanını linç eden, hayatına kastetmeye yeltenen kişilere verilen komik cezalar.

Hangi hukuk, hangi adalet, hangi vicdan?"

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MANSUR YAVAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA DESTEK

Davaya ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek açıklamasında bulundu.

Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"Adalet, politik egemenlik üzerinden değil yalnızca hukukun egemenliği üzerinden sağlanır. Gençlerimiz için, geleceğimiz için demokrasiyi yaşatma sorumluluğumuz var.
İstanbul'un iradesine saygı, İstanbul'un adil yöneticilerine sevgi ile, yanındayım Ekrem İmamoğlu."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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