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Ekrem İmamoğlu’ndan Başakşehir açıklaması

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 18.04.2019 10:16 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün FOX TV’de katıldığı ‘İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat’ programında önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu kendisine yöneltilen ‘Başakşehir’e destek olacak mısınız?’ sorusuna ‘Benim işim bir kulübü yaratmak ve ona destek vermek değil’ dedi.

İşte Ekrem İmamoğlu’nun açıklaması:

‘Büyükşehir Belediye Başkanı’nın işi bir spor kulübü yaratmak değil ve ben İstanbul Belediye Başkanı’yım, dünyanın en şanslı adamıyım. 1903’de kurulmuş Beşiktaş var, 1905’de kurulmuş Galatasaray var, 1907’de kurulmuş Fenerbahçe var dünya markaları öyle güzel işbirlikleri yaparız ki biz. Hem o kulüplerin Türkiye’yi ve İstanbul’u dünyada tanıtması için bir odak noktası olurum ve o kulüplerin İstanbul’da ki varlıkların yeni nesillere daha hararetler spor yapmalarını sağlamış olurum. Onun için benim işim bir kulübü yaratmak ve ona destek vermek değil’

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Anahtar Kelimeler:
ekrem imamoğlu Başakşehir spor toto süper lig

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bravo imamoğlu
başkanım senin insanlıgınla görüşle gurur duyuyorum
Bu sorunun siyaset gündemi ile ne alakası var. Amacı ne?
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