Ekrem İmamoğlu’ndan Başakşehir açıklaması

İşte Ekrem İmamoğlu’nun açıklaması:

‘Büyükşehir Belediye Başkanı’nın işi bir spor kulübü yaratmak değil ve ben İstanbul Belediye Başkanı’yım, dünyanın en şanslı adamıyım. 1903’de kurulmuş Beşiktaş var, 1905’de kurulmuş Galatasaray var, 1907’de kurulmuş Fenerbahçe var dünya markaları öyle güzel işbirlikleri yaparız ki biz. Hem o kulüplerin Türkiye’yi ve İstanbul’u dünyada tanıtması için bir odak noktası olurum ve o kulüplerin İstanbul’da ki varlıkların yeni nesillere daha hararetler spor yapmalarını sağlamış olurum. Onun için benim işim bir kulübü yaratmak ve ona destek vermek değil’

