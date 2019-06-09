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Ekrem İmamoğlu: Ordu Valisi bize tuzak kurdu

09.06.2019 18:19 | Son Güncelleme

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu'da VIP kapısından çıkma tartışmaları konusunda "Vali Bey bize tuzak kurdu" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu "özel hayatını deşifre etmeye çalışmakla suçlayan İmamoğlu, gazeteci Uğur Dündar'ın, AKP'nin adayı Binali Yıldırım ile yapılması planlanan televizyon tartışmasından çekilmesini de "kendisiyle konuşmam gerek sözleriyle" yorumladı.

Ekrem İmamoğlu: Ordu Valisi bize tuzak kurdu

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu'da Vali Seddar Yavuz'la yaşanan havaalanından VIP kapısından tartışmaları konusunda "Vali Bey bize tuzak kurdu" dedi.

İstanbul'da basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu'na Vali Yavuz'a "it" deyip demediği soruldu.

İmamoğlu bu soruya "Ben Vali Bey'in basitliğini ifade ettim. Tutanak yazan polisin söylediğimden ne anladığı beni ilgilendirmez" yanıtın verdi.

İmaoğlu "Vali'den özür dileyecek misiniz?" diye sorulduğunda ise "Vali Bey bizden özür dileyebilir" diye konuştu.

İmamoğlu Ordu'da yaşananlar konusunda "Saat 8 buçukta biz Giresun havaalanına yanılmıyorsam Ankara-İstanbul seferleri vardı ve yoğundu. Vatandaşımızın işine zarar vermiş olacaktık. Biz saat 11:30'da gidiyoruz terminaller bomboş. VIP kapısına geliyoruz. Kapıya birikmiş vatandaşlarımızla fotoğraf çekiniyoruz. O esnada bir milletvekilimiz "içeri girelim başkanım" diyor. Trabzon İYİ Parti milletvekili." dedi.

İmamoğlu şöyle devam etti;

"Bu esnada içerideki kargaşa oluyor. Bizim VIP'ten geçmemize dönük bir engel oluşturulacaksa ya da Vali buna müsaade etmiyorsa kapatırsın VIP salonunu kimseyi içeriye almazsın."

"Böyle bir ortamda Sayın Vali bir tuzak kurmuş. Bir tuzakla bir şov yaparak ne yazık ki Karadeniz'deki o güzel ortamı atmosferi gölgeleme çabası içine düşmüş."

'Kimse özel alanımı deşifre edemez'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başlattığı Koç Holding'ten uçak kiralama tartışmasına da değinen İmamoğlu "Sayın İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Bir kere kiralama konusunda yapılan bir takım işlemlerle hiç kimseden uçak tahsisi almış değilim. Pırıl pırıl bir siyasi yaşamım var. Her zamanki gibi iftira ve yalanla ithamda bulunmak çok ayıptır. Yazıktır günahtır. Ama bir başka boyutu var. Binali Bey'in kiraladığı uçakla ilgili niye Sayın Bakan ifadede bulunmadı." dedi.

Esas vurgulamak istediğinin "Soylu'nun 'İki gündür kayboldu, üç gündür kayboldu. Ona tahsis edilen uçakla nereye götürülüp bırakıldı' diyerek üç çocuğu ve eşiyle yaptığı tatilin deşifre edilmesine yönelik, nereye gittiğine dair takibe yönelik çaba olduğunu" savunan İmamoğlu, "Sayın İçişleri Bakanı'nı buradan kınıyorum. Benim özel alanıma dair bu şekilde yorumlar yapmak, benim özel alanımı hiç kimse deşifre etme çabasında olamaz." ifadelerini kullandı.

'Dündar ile benim konuşmam gerek'

İmamoğlu, gazeteci Uğur Dündar'ın AKP'nin adayı Binali Yıldırım ile yapması planlanan tartışmaden çekilme kararı için de "Sayın Dündar'la benim konuşmam lazım. Şu anda süreç devam ediyor. " dedi.

"İki tarafın da olumlu beyanda bulunduğu kişinin çekilmesiyle beraber başka bir kişinin tespit noktasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini" söyleyen CHP adayı "Dündar'ın ne ifade etmek istediğini kendisiyle uygun ortamda tartışırız." dedi.

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