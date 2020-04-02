Ekşi maya yapımı: En leziz ekmekler için ekşi maya nasıl yapılır?

Dışı kıtır, içi puf puf ekmeklere hasret kaldık. Fırından ya da marketlerden aldığımız ekmeklerin genelde içi boş oluyor ve kuru olukları için de epey lezzetsiz geliyor damağımıza. Şu günlerde de birçok kişi evinde ekmek yapmaya başladı. Enfeksiyonlara, virüslere karşı hijyenik anlamda siz de evinizde ekmek yapmaya başladıysanız bunun için mayaya ihtiyacınız olacak. Evde ekmek hazırlamak için ekşi maya yapımı da son derece önemli. Ekşi maya nasıl yapılır diyenler için detaylarını ele aldık, buyursunlar.
Afiyetle yenilen ekmeklerin püf noktası kullanılan ekşi mayadır. Ekşi maya yapımı ise düşündüğünüzden çok daha pratiktir. Markette ya da bakkallarda maya bulamıyorsanız ekşi mayayı evinizde pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Ekşi maya nasıl yapılır, ekşi maya yapımı noktasında nelere dikkat edilmeli?
Tam buğday unu
Su
Bir avuç yaş üzüm
Temiz bir tülbent
Cam kavanoz
Tahta kaşık
Mutfak terazisi
Bir avuç yaş üzümü minik minik doğrayın ve temiz kavanoza koyun.
Üzümlerin üzerine 200 gram tam buğday unu ve 200 ml su ekleyin.
Karışımın üzerine temiz bir tülbent örtün ve ağzını kapatın.
Kavanozu ıık bir yerde bekletin ki fermente olsun. Fermente olup olmadığını ise üzerindeki minik hava kabarcıklarının oluşmasından anlayabilirsiniz.
Maya fermente olduktan sonra üzümleri tahta kaşık yardımıyla kavanozdan çıkarın. Oluşan mayanın yarısını kavanozdan alın ve yerine aldığınız kadar tekrar su ve un ilave edin. Bu işleme ise mayayı besleme adı verilir. Fermente olan mayanın içinden üzümleri tahta kaşıkla ayıklayın. Mayanın yarısını kavanozdan alın yerine aldığınız kadar un ve su ekleyin.
Bu işlemi her gün ve günün aynı saati uygulamanız şart. Maya besleme işini 10 gün boyunca devam ettirin. Onuncu günün sonunda evde ekmek yapmak için mayanız hazır gelmiş olacaktır.
Maya yaparken dikkat etmeniz gereken şey ise organik un kullanımı. Organik un kullanmıyorsanız unun içindeki besin öğünlerinden faydalanamazsınız.
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