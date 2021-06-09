'El Chapo'nun karısı aylar sonra suçunu itiraf edecek

Meksikalı uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanan eşi Emma Coronel Aispuro'nun savcılıkla hakkındaki suçlamaları kabul etmek için anlaştığı belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL EDECEK

New York Times'ın dava hakkında bilgisi olan bir kişiye dayandırdığı haberinde, Aispuro'nun 10 Haziran'da Washington federal bölge mahkemesine çıkacağı ve "Sinaloa" uyuşturucu kartelini yürütmede eşi Guzman'a yardım ettiği yönündeki federal suçlamaları kabul edeceği kaydedildi.

Aispuro'nun savcılıkla varılan anlaşma gereği ABD yetkililerine eşinin iş ortakları ve akrabaları hakkında bilgi vermeyeceği ifade edildi.

Guzman'ın 31 yaşındaki eşi Emma Coronel Aispuro, Dulles Uluslararası Havalimanı'nda 22 Şubat’ta gözaltına alınmış, hakkında cezaevinde kalmasına yetecek kadar delil olduğuna hükmedilerek tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Savcılık, Aispuro'nun "Sinaloa" karteli içinde etkili bir pozisyonda olduğunu ve kocasının uyuşturucu kaçakçılığı işlerine birçok bakımdan yardım ettiğini öne sürmüştü.