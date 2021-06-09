HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'El Chapo'nun karısı aylar sonra suçunu itiraf edecek

'El Chapo'nun karısı aylar sonra suçunu itiraf edecek

09.06.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksikalı uyuşturucu baronu 'El Chapo' lakaplı Joaquin Guzman'ın güzellik kraliçesi eşi Emma Coronel Aispuro, milyar dolarlık uyuşturucu imparatorluğunu yönetmeye yardım ettiğini çıkacağı duruşmada itiraf edecek.

'El Chapo'nun karısı aylar sonra suçunu itiraf edecek

Meksikalı uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanan eşi Emma Coronel Aispuro'nun savcılıkla hakkındaki suçlamaları kabul etmek için anlaştığı belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL EDECEK

New York Times'ın dava hakkında bilgisi olan bir kişiye dayandırdığı haberinde, Aispuro'nun 10 Haziran'da Washington federal bölge mahkemesine çıkacağı ve "Sinaloa" uyuşturucu kartelini yürütmede eşi Guzman'a yardım ettiği yönündeki federal suçlamaları kabul edeceği kaydedildi.

Aispuro'nun savcılıkla varılan anlaşma gereği ABD yetkililerine eşinin iş ortakları ve akrabaları hakkında bilgi vermeyeceği ifade edildi.

Screenshot_27

Guzman'ın 31 yaşındaki eşi Emma Coronel Aispuro, Dulles Uluslararası Havalimanı'nda 22 Şubat’ta gözaltına alınmış, hakkında cezaevinde kalmasına yetecek kadar delil olduğuna hükmedilerek tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Savcılık, Aispuro'nun "Sinaloa" karteli içinde etkili bir pozisyonda olduğunu ve kocasının uyuşturucu kaçakçılığı işlerine birçok bakımdan yardım ettiğini öne sürmüştü.

İKİ CEZAEVİNDEN KAÇMIŞ, ABD'YE İADE EDİLMİŞTİ

El Chapo (cüce) lakaplı eşi Guzman ise 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşı olmakla suçlanan El Chapo, 17 Temmuz 2019'da ABD'nin New York eyaletinde görülen duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Screenshot_25

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!

En Çok Okunan Haberler

Paşinyan'dan Aliyev'e çağrı: Tüm esirleri bırak oğlumu al

Paşinyan'dan Aliyev'e çağrı: Tüm esirleri bırak oğlumu al

Yayını "Bu bir veda programı" diyerek bitirdi

Yayını "Bu bir veda programı" diyerek bitirdi

Operasyonlar 06.00'da başladı! Çok sayıda gözaltı

Operasyonlar 06.00'da başladı! Çok sayıda gözaltı

Survivor'da şok veda! İddialı yarışmacı elendi

Survivor'da şok veda! İddialı yarışmacı elendi

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Kan donduran cinayet! Cansız bedeni güçlükle çıkarıldı

Kan donduran cinayet! Cansız bedeni güçlükle çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çarpıcı araştırma: Koronavirüsten daha çok koruduğu ortaya çıktı

Çarpıcı araştırma: Koronavirüsten daha çok koruduğu ortaya çıktı

Görüntüler olay olmuştu! Neden yaptıklarını açıkladılar

Görüntüler olay olmuştu! Neden yaptıklarını açıkladılar

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.