El emeği giysiler! Bu baba kızına özel kıyafetler dikiyor

Amerika’da yaşayan Michael Gardner, kızının doğumundan sonra bambaşka bir insana dönüştü. Kızı Ava’nın kendine olan güvenini arttırmak ve daha mutlu hissetmesini sağlamak için Gardner akla gelmeyecek bir fikre imza attı.

‘KENDİLİĞİMDEN ÖĞRENDİM’

Kızına özel kıyafetler diken baba, “Benim görevim Ava'nın özgüvenini artırmasına ve kendine ve yeteneklerine güven tesis etmesine yardımcı olmaktır. Giysileri ve Ava’nın istediği modellere göre dikiyorum” dedi.

Kıyafet tasarımını ve dikişini kendiliğinden öğrendiğini ifade eden Gardner, “Deneme yanılma yoluyla öğrendim. Eğitici videolar izledim ve yeniden oluşturmaya başladım." diye konuştu.

Sosyal medya hesabı üzerinden düzenli olarak kızı için yaptığı tasarımları paylaşan baba gündeme oturdu. İkilinin Instagram profilinde şu anda neredeyse 24 bin takipçisi bulunuyor.



