El Kızı dizisi Ezo kimdir? El Kızı dizisi Sevda Erginci kaç yaşında, aslen nereli?

Fox TV'de ilk bölümüyle ekrana gelen El Kızı dizisinin Ezo'su merak ediliyor. Dizide Ezo karakterine hayat veren oyuncu ise Sevda Erginci. Peki El Kızı dizisi Ezo kimdir? Sevda Erginci kaç yaşında?

EL KIZI DİZİSİ EZO'SU KİMDİR?

El Kızı dizisinin Ezo karakteri merak ediliyor .Annesinin ölümü ile çocuk yaşta öksüz kalan, büyürken babası tarafından aşağılanıp, babaannesi tarafından da göz ardı edilen ve sevgisiz büyüyen Ezo, hırçın, intikamcı bir karakterdir. Çabuk karar vermekte ve sinirlendiği zaman gözü hiçbir şey görmemektedir. Pire için yorgan yakabilir. Hayatta iki tane hayali vardır. Biri annesi gibi öğretmen olmak, diğeri ise aşk evliliği yapmaktır.

SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?

3 Ekim 1993 senesinde İstanbulda doğan oyuncu Sevda Erginci, 1.65 boyunda ve 50 kilodur. Sahne hayatına Semaver Kumpanya Çocuk Tiyatrosu’nda Paki ve Sevgi Çiçekleri' oyunu ile başlamış olan Erginci’nin İlk TV projesi Koyu Kırmızı ile beraber aynı yıl Veda adlı dizide Lamia karakteri ile başlamıştır. Genç oyuncu ilk sinema tecrübesini ise Uzaklarda Arama oldu. Yönetmenliğini Türkan Şoray'ın yaptığı filmde Yağmur Ünal, Mehtap Bayri, Mustafa Uğurlu gibi isimlerle çalışmıştır. Bir yıl sonra da yeniden dizi dünyasına dönerek Liseli Sevda rolüne hayat vermiştir.

Başarılı isim Sevda rolü ile dik kafalı ve aşık bir kızı canlandıran Erginci büyük beğeni toplamıştır. Genç oyuncu dizinin final kararı almasıyla Ver Elini Aşk dizisi ile ekrana hiç ara vermeden devam etti. Yasak Elma dizisinde seyirci tarafından sevilen Zeynep rolünü canlandıran Erginci, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde ise Turna karakteri ile ekranlarda yer almıştır.

SEVDA ERGİNCİ ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2021 - Uyanış Büyük Selçuklu - Turna

2019 – Sevgili Geçmiş (İpek) (TV Dizisi)

2018 – Yasak Elma (Zeynep) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Karagül (Ayşe) (TV Dizisi)

2012 – Veda (Lamia) (TV Dizisi)

2012 – Koyu Kırmızı (Ayşe) (TV Dizisi)

2017 – Ver Elini Aşk (Ayperi) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Sevda) (TV Dizisi)

2015 – Uzaklarda Arama (Nazlı) (Sinema Filmi)



