MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. El Kızı dizisi Ezo kimdir? El Kızı dizisi Sevda Erginci kaç yaşında, aslen nereli?

El Kızı dizisi Ezo kimdir? El Kızı dizisi Sevda Erginci kaç yaşında, aslen nereli?

23.10.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin yeni dizisi ilk bölümü bu akşam seyirci ile buluşacak. Dizinin başrol oyuncusu ve Ezo karakterini ise Sevda Erginci üstleniyor. Ezo Bozdağlı isimli karaktere can verecek olan Sevda Erginci'nin hayatı merak ediliyor. Peki El Kızı dizisi Ezo kimdir? El Kızı dizisi Sevda Erginci kaç yaşında, aslen nereli? İşte merak edilenler...

El Kızı dizisi Ezo kimdir? El Kızı dizisi Sevda Erginci kaç yaşında, aslen nereli?

Fox TV'de ilk bölümüyle ekrana gelen El Kızı dizisinin Ezo'su merak ediliyor. Dizide Ezo karakterine hayat veren oyuncu ise Sevda Erginci. Peki El Kızı dizisi Ezo kimdir? Sevda Erginci kaç yaşında?

EL KIZI DİZİSİ EZO'SU KİMDİR?

El Kızı dizisinin Ezo karakteri merak ediliyor .Annesinin ölümü ile çocuk yaşta öksüz kalan, büyürken babası tarafından aşağılanıp, babaannesi tarafından da göz ardı edilen ve sevgisiz büyüyen Ezo, hırçın, intikamcı bir karakterdir. Çabuk karar vermekte ve sinirlendiği zaman gözü hiçbir şey görmemektedir. Pire için yorgan yakabilir. Hayatta iki tane hayali vardır. Biri annesi gibi öğretmen olmak, diğeri ise aşk evliliği yapmaktır.

SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?

3 Ekim 1993 senesinde İstanbulda doğan oyuncu Sevda Erginci, 1.65 boyunda ve 50 kilodur. Sahne hayatına Semaver Kumpanya Çocuk Tiyatrosu’nda Paki ve Sevgi Çiçekleri' oyunu ile başlamış olan Erginci’nin İlk TV projesi Koyu Kırmızı ile beraber aynı yıl Veda adlı dizide Lamia karakteri ile başlamıştır. Genç oyuncu ilk sinema tecrübesini ise Uzaklarda Arama oldu. Yönetmenliğini Türkan Şoray'ın yaptığı filmde Yağmur Ünal, Mehtap Bayri, Mustafa Uğurlu gibi isimlerle çalışmıştır. Bir yıl sonra da yeniden dizi dünyasına dönerek Liseli Sevda rolüne hayat vermiştir.

Başarılı isim Sevda rolü ile dik kafalı ve aşık bir kızı canlandıran Erginci büyük beğeni toplamıştır. Genç oyuncu dizinin final kararı almasıyla Ver Elini Aşk dizisi ile ekrana hiç ara vermeden devam etti. Yasak Elma dizisinde seyirci tarafından sevilen Zeynep rolünü canlandıran Erginci, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde ise Turna karakteri ile ekranlarda yer almıştır.

SEVDA ERGİNCİ ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2021 - Uyanış Büyük Selçuklu - Turna
2019 – Sevgili Geçmiş (İpek) (TV Dizisi)
2018 – Yasak Elma (Zeynep) (TV Dizisi)
2013 – 2014 – Karagül (Ayşe) (TV Dizisi)
2012 – Veda (Lamia) (TV Dizisi)
2012 – Koyu Kırmızı (Ayşe) (TV Dizisi)
2017 – Ver Elini Aşk (Ayperi) (TV Dizisi)
2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Sevda) (TV Dizisi)
2015 – Uzaklarda Arama (Nazlı) (Sinema Filmi)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri hüzne boğduAni ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri hüzne boğdu
PARTNERBilim Kurulu Üyesi Şener'den "Covid-19 aşısı zorunlu olsun" önerisiBilim Kurulu Üyesi Şener'den "Covid-19 aşısı zorunlu olsun" önerisi
El Kızı nerede çekiliyor? El Kızı nerede çekiliyor?
Anahtar Kelimeler:
Sevda Erginci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyarlarca dolarlık rezerv bulunmuştu! İlk külçe için tarih verdi

Milyarlarca dolarlık rezerv bulunmuştu! İlk külçe için tarih verdi

Erdoğan'dan bürokratlara: Kılınıza dokunamazlar

Erdoğan'dan bürokratlara: Kılınıza dokunamazlar

Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır

Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır

Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Hiç heveslenmeyin

Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Hiç heveslenmeyin

Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı

Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı

Rakibi tarafından kaçırılıp tecavüze uğrayan rapçi sokak ortasında infaz edildi

Rakibi tarafından kaçırılıp tecavüze uğrayan rapçi sokak ortasında infaz edildi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafları kavgası! Canlı yayında çıldırdı

Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafları kavgası! Canlı yayında çıldırdı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Kocasını paylaşıp dua etti! Yorum yağdı

Kocasını paylaşıp dua etti! Yorum yağdı

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

Onu hiç böyle görmediniz! Seks işçisini oynamış!

Onu hiç böyle görmediniz! Seks işçisini oynamış!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.