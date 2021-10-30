El Kızı dizisi Harun kimdir, aslen nereli? El Kızı'ının Harun'u İsmail Ege Şaşmaz kimdir, kaç yaşında?

FOX TV'de yayınlanmaya başlayan El Kızı her Cumartesi akşamı izleyicilerle buluşacak. El Kızı dizisinde Harun karakterini canlandıran oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın yaşı ve memleketi gibi sorular merak ediliyor. Peki El Kızı dizisi Harun kimdir, aslen nereli?

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

El Kızı dizisinde Harun karakterini canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 tarihinde Manisa'da dünyaya gelmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda Acil Servis isimli oyun ile yaşamıştır. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken isimli dizide Barış karakterini canlandırarak adım atmıştır.

Dizinin ardından ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçmiştir. 2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgâr adlı karakteri canlandıran Şaşmaz, 2016 yılında ise Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırmıştır. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılmasıyla oyunculuğa ara vermiştir. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Şaşmaz, 2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırmıştır. El Kızı'ndan önceki son projesi olan ve 2020 yılından itibaren yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde ise Kaan Karadağ adlı karaktere hayat vermiştir.





