HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ'da engelli şahıs selfie çeken ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

Elazığ'da engelli şahıs selfie çeken ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

30.11.2020 00:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Elazığ'da engelli şahıs selfie çeken ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

Elazığ’da bir mezrada işitme engelli bir şahıs, selfie yapan ağabeyi ve 3 arkadaşını kazara tüfekle yaraladı. Ağabeyin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Keban İlçesi Beydeğirmeni Köyü Mirali Mezrasinda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlit A. (38), yüzde 78 raporu bulunan işitme engelli kardeşi Mehmet A. (31), arkadaşları S.A. (20), B.A. (16) ve İ.D. (20) ile birlikte Elazığ’dan mezraya mantar toplamaya gitti.

AĞABEYİ VE 3 ARKADAŞINI YARALADI

Mantar topladıktan sonra grup manzaraya karşı selfie yapmak istedi. Çekim yaptıkları sırada yaklaşık 40 metre uzaklıkta bulunan Mehmet A.’nın elindeki otomatik tüfek kazara ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği ağabey ve 3 arkadaşı çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bursa'da kısıtlamaya rağmen sokak ortasındaki kavga kameradaBursa'da kısıtlamaya rağmen sokak ortasındaki kavga kamerada

Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı. Ağabeyin durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrenildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHilal yakayı ele verdi!Hilal yakayı ele verdi!
Kısıtlama ve koronavirüsü unuttular! 13 kişi birbirine girdiKısıtlama ve koronavirüsü unuttular! 13 kişi birbirine girdi
75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

10 kişi Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı!

10 kişi Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı!

'Eş değiştirme' ilanı veren çift gözaltına alındı

'Eş değiştirme' ilanı veren çift gözaltına alındı

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Siparişlere yetişemiyor

Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Siparişlere yetişemiyor

Bakan Koca paylaştı: İşte 29 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 29 Kasım koronavirüs tablosu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

Aydın'da tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bacağından bıçakladı

Aydın'da tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bacağından bıçakladı

Amasya’da ahşap ev alev alev yandı

Amasya’da ahşap ev alev alev yandı

Bursa'da kısıtlamaya rağmen sokak ortasındaki kavga kamerada

Kısıtlama ve koronavirüsü unuttular! 13 kişi birbirine girdi

Adana'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Yaralılar var

Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Yaralılar var

Devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti

Acı olay! Yaşlı çift devrilen traktörün altında kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadılar! Polis ve bekçilere küfür ettiler

Kısıtlamaya uymayıp ekiplere küfür ettiler!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.