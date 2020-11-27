Elbasan tava nasıl yapılır? Elbasan tava tarifi nedir? Elbasan tava nerenin yemeği? Elbasan tava malzemeleri ve yapılışı

Türk mutfağının en eşsiz lezzetleri arasında yer alan ve kökeni oldukça eskilere dayanan elbasan tava kuzu eti ile yoğurdun muhteşem bir şekilde bir araya gelmesinden oluşuyor. Özellikle yemek davetlerinde ve özel misafirler ağırlanacağı zaman yapılan bu enfes yemek, pratik tarifi ile de sıklıkla tercih ediliyor. İşte elbasan tava tarifi ve yapılışıyla ilgili tüm merak edilenler...
Elbasan tava yapılışı için ilk olarak sıvı yağ ve tereyağı bir tencerenin içerisinde kızdırılıyor. Sonrasında etler tencerenin içerisine alınıyor ve yüksek ateşte arkalı önlü olarak mühürleniyor. Etlerin mühürlenmesinin ardından arpacık soğanlar ilave ediliyor. Soğanların eklenmesinden birkaç dakika sonra da tuz ve üstünü geçecek kadar sıcak su ekleniyor. Ocağın altı kısılıyor ve etler yumuşayana kadar ortalama 1 saat kadar pişiriliyor.
Bu sırada yumurta sarısı, yoğurt, un ve su bir kabın içerisinde karıştırılıyor. Etler piştikten sonra ise etlerle arpacık soğanlar fırın kabının içerisine diziliyor. Fırın da 180 derecede ısıtılıyor. Hazırlanan yoğurtlu karışım fırın kabının içindeki etlerin ve soğanların üstüne dökülüyor. Bu şekilde yemek fırına veriliyor ve üstü kızarana kadar ortalama 25 dakika boyunca pişiriliyor. İşte yemek hazır. Şimdiden afiyet olsun.
Haşlanmış kuzu etinin yoğurtlu bir sos ile fırınlanmasından meydana gelen elbasan tava aslında geleneksel bir Arnavut yemeği olarak geçiyor. İsmini de Arnavutluk’a bağlı olan Elbasan şehrinden alıyor. Ancak bu eşsiz lezzete sahip yemek Türk mutfağında da sıkça yapılıyor. Hatta Osmanlı mutfağında da izlerine sıklıkla rastlanıyor.
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