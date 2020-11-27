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Elbasan tava nasıl yapılır? Elbasan tava tarifi nedir? Elbasan tava nerenin yemeği? Elbasan tava malzemeleri ve yapılışı

Hande Öztürk Hande Öztürk 27.11.2020 11:58 | Son Güncelleme:
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Elbasan tava nasıl yapılır? Elbasan tava tarifi nedir? Elbasan tava nerenin yemeği? Elbasan tava malzemeleri ve yapılışı

Mutfağımızın en eşsiz lezzetlerinden bir tanesi olan Elbasan tava, Osmanlı saray mutfağında da kendine özel bir yer bulmuş yemeklerden. Yapımı kolay olmasına rağmen damaklarda muhteşem bir tat bırakan ve yumuşacık etiyle dillere destan bir ziyafet sunan elbasan tarifi pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, elbasan tava nasıl yapılır? Elbasan tava nerenin yemeği? İşte elbasan tava malzemeleri ve yapılışı ile ilgili detaylar...

Türk mutfağının en eşsiz lezzetleri arasında yer alan ve kökeni oldukça eskilere dayanan elbasan tava kuzu eti ile yoğurdun muhteşem bir şekilde bir araya gelmesinden oluşuyor. Özellikle yemek davetlerinde ve özel misafirler ağırlanacağı zaman yapılan bu enfes yemek, pratik tarifi ile de sıklıkla tercih ediliyor. İşte elbasan tava tarifi ve yapılışıyla ilgili tüm merak edilenler...

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ELBASAN TAVA MALZEMELERİ

  • 4 çorba kaşığı kadar tereyağ
  • 2 çorba kaşığı kadar sıvı yağ
  • 800 gram kuzu kol
  • 10 tane arpacık soğan
  • 2 çay kaşığı kadar tuz
  • 2 su bardağı kadar yoğurt
  • 3 tane yumurta sarısı
  • 3/4 su bardağı kadar un
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı kadar kekik
  • 1 çay kaşığı kadar kuru reyhan
  • 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı biber
    Terbiyesi için:
  • 2 su bardağı kadar süzme yoğurt
  • 3 tane yumurta sarısı
  • 4 çorba kaşığı kadar sıvı yağ
  • 3 çorba kaşığı kadar un
  • 1 çay kaşığı kadar tuz
  • 1 çay kaşığı kadar karabiber
  • 1 çay bardağı kadar su

ELBASAN TAVA NASIL YAPILIR?

Elbasan tava yapılışı için ilk olarak sıvı yağ ve tereyağı bir tencerenin içerisinde kızdırılıyor. Sonrasında etler tencerenin içerisine alınıyor ve yüksek ateşte arkalı önlü olarak mühürleniyor. Etlerin mühürlenmesinin ardından arpacık soğanlar ilave ediliyor. Soğanların eklenmesinden birkaç dakika sonra da tuz ve üstünü geçecek kadar sıcak su ekleniyor. Ocağın altı kısılıyor ve etler yumuşayana kadar ortalama 1 saat kadar pişiriliyor.

Bu sırada yumurta sarısı, yoğurt, un ve su bir kabın içerisinde karıştırılıyor. Etler piştikten sonra ise etlerle arpacık soğanlar fırın kabının içerisine diziliyor. Fırın da 180 derecede ısıtılıyor. Hazırlanan yoğurtlu karışım fırın kabının içindeki etlerin ve soğanların üstüne dökülüyor. Bu şekilde yemek fırına veriliyor ve üstü kızarana kadar ortalama 25 dakika boyunca pişiriliyor. İşte yemek hazır. Şimdiden afiyet olsun.

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ELBASAN TAVA NERENİN YEMEĞİ?

Haşlanmış kuzu etinin yoğurtlu bir sos ile fırınlanmasından meydana gelen elbasan tava aslında geleneksel bir Arnavut yemeği olarak geçiyor. İsmini de Arnavutluk’a bağlı olan Elbasan şehrinden alıyor. Ancak bu eşsiz lezzete sahip yemek Türk mutfağında da sıkça yapılıyor. Hatta Osmanlı mutfağında da izlerine sıklıkla rastlanıyor.

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