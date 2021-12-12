Elbet Bir Gün dizisi final yaptı! Burak Yamantürk'ten veda paylaşımı

Elbet Bir Gün dizisi ilk bölümüyle Kasım ayında ekranlara gelmeye başlamıştı. Fox'ta pazar akşamları yayınlanan dizi reytinglerde istenilen sonuçlara ulaşamadı.

"HERKESİN ELLERİNE SAĞLIK"

Final kararı alınan dizi, 12 Aralık Pazar akşamı 6. ve son bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Dizide Mehmet Kılıçlı karakterini canlandıran Burak Yamantürk ise final yapan Elbet Bir Gün'e veda paylaşımı yaptı.

Dizideki rol arkadaşları Sinem Ünsal ve Şebnem Bozoklu fotoğraflarını paylaşan Yamantürk, "Herkesin ellerine sağlık. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. İyi ki..." notunu yazdı.



Yönetmenliğini Gül Oğuz'un yaptığı aşk, dram türündeki Elbet Bir Gün dizisinin senaryosunu ise Yusuf Reha Alp kaleme alıyordu.

ELBET BİR GÜN FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Nesime, Mevsim’i bir kez daha arkasında bıraktığı için çok üzgündür. Bu durum Gizem ve Nesime arasında büyük bir gerilime sebep olur. Cemil ise kaybetmek üzere olduğu kızı Mevsim’i geri kazanmak için bir kez daha Nesime’yi suçlar ve hatta Mevsim’e Nesime ile ilgili yalanlar söyler. Fakat Mevsim’in tepkisi hiç de umduğu gibi olmaz ve Mevsim evi terk eder.

Murat’tan yardım istemeye karar verir. Ahmet ise Mehmet’e ulaşmış ve güvenli şekilde eve gelmiştir ama Mehmet durumdan işkillenir ve Gizem’le Nesime’yi sıkıştırır. Gizem bir yandan durumu toparlamakla uğraşırken bir yandan da Sevilay’ın hayatlarına cüretkar bir biçimde girmesiyle Mehmet ve Gizem arasında soğuk rüzgarlar eser.

Mehmet, Sevilay’ın git gide daha ileri gitmesiyle beraber planının son hamlesini yapmaya ve Sevilay’dan sonsuza kadar kurtulmaya karar verir. Bu esnada Cemil konağında yapayalnızdır ve her şeyi kaybetmiştir.



Fakat hiç ummadığı bir anda eline Nesime ile ilgili çok önemli bir koz geçer ve bunu Nesime ile paylaşır. Nesime iyice köşeye sıkışmıştır ve bir tercih yapmak zorundadır; ya Gizem’i Cemil’e verecek ve kaçacaktır ya da hapse girecektir.



