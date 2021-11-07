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Elbet Bir Gün dizisi uyarlama mı? Elbet Bir Gün dizisi gerçek hayattan mı uyarlandı?

07.11.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün FOX TV ekranlarında başlayacak olan Elbet Bir Gün dizisinde pek çok başarılı isim rol alıyor. Dizinin gerçek hayattan uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. Peki Elbet Bir Gün dizisi uyarlama mı? Elbet Bir Gün dizisi gerçek hayattan mı ya da bir kitaptan mı uyarlandı? İşte merak edilenler...

Elbet Bir Gün dizisi uyarlama mı? Elbet Bir Gün dizisi gerçek hayattan mı uyarlandı?

Bugün FOX TV Elbet Bir Gün dizisi ekrana geliyor. İlk bölümüyle yayınlanacak olan dizinin gerçek hayattan uyarlama olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki Elbet Bir Gün dizisi uyarlama mı?

ELBET BİR GÜN DİZİSİ UYARLAMA MI?

FOX TV'de başlayan Elbet Bir Gün dizisinin Nevşehir ve İstanbul’da geçeceği bilinmekte. Geçmişlerinden kaçan ve çok farklı hayatlar yaşayan iki kız kardeşin yıllar sonra beklenmedik bir şekilde tekrar bir araya gelmelerinin işleneceği dizinin detaylı konusu araştırılıyor. İlgiyle beklenen dizinin uyarlama olmadığı biliniyor.

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Dizinin yönetmenliğini Gül Oğuz üstlenirken senaryosunu ise Yusuf Reha Alp kaleme alıyor.

ELBET BİR GÜN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

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İlk bölümüyle ekrana gelen Elbet Bir Gün dizisinde; mutsuz bir evliliği olan Nesime (Şebnem Bozoklu) aşığına kaçarak evi terk eder. Eniştesinin peşine düştüğü ancak hiçbir şeyden haberi olmayan Feride’nin (Sinem Ünsal) de kaçmaktan başka şansı yoktur. O günden sonra yolları ayrılan ve kendilerine çok farklı hayatlar kuran kız kardeşlerin yolları tüm Türkiye’nin gündemine oturan çok acı bir haberle yeniden kesişir. Geride bıraktıkları aileleri feci şekilde katledilmiştir. Üstelik Nesime’nin kocası Cemil (Ömer Genç) onca geçen yıla rağmen hala peşlerini bırakmamıştır. Gizem, (Sinem Ünsal) kendisinin ve ablasının gerçek kimlikleri ortaya çıkmasın diye uğraşırken, kocası Mehmet’in (Burak Yamantürk) de eşinden gizlediği geçmişinden gelen sırları vardır… Bu büyük sırlar evliliklerinin ortasına bomba gibi düşecektir ve aşklarını da sınayacaktır.

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Elbet Bir Gün nerede çekiliyor? Elbet Bir Gün nerede çekiliyor?
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