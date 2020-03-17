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Elçin Sangu: Herkesten özür diliyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 13:37 | Son Güncelleme

Kiralık Aşk dizisiyle adını duyuran Elçin Sangu, 31 Aralık 2019'da yaptığı bir paylaşım nedeniyle herkesten özür diledi.

Elçin Sangu: Herkesten özür diliyorum

En son 9 Kere Leyla filminde rol alan güzel oyuncu Elçin Sangu, yılbaşında Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımı tekrar gündeme taşıdı.

Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Sangu, Twitter hesabından 31 Aralık 2019’da, “Hissediyorum bu yıl (yol) çok güzel olacak….Herkese güzel bir yıl diliyorum” mesajını paylaşmıştı.

sangu

Fakat 2020’nin ilk günlerinden beri doğal afet ve salgınlarla mücadele edilmesine dem vurarak, “Bu tweetim için hrekesten özür diliyorum” dedi.

Sangu’nun bu paylaşımına kısa sürede yüzlerce yorum geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Elçin Sangu, twitter,

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