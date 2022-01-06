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  4. Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği ünlü Fahriye Evcen mi?

Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği ünlü Fahriye Evcen mi?

06.01.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı programda isim vermeden bir ünlü hakkında "Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah" yorumunda bulunun Elçin Sangu'nun bu sözleri kime söylediğiyle ilgili ortaya çeşitli iddialar atıldı. 2. Sayfa'nın iddiası ise bu sözler Fahriye Evcen için söylendi.

Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği ünlü Fahriye Evcen mi?

Elçin Sangu, “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına katıldı. Sangu programda “Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var. ‘Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah’ dediğim ünlüler de var” dedi.

Oyuncu geçtiğimiz gün de o sözleri hatırlatılınca “Sonuna kadar savunduğum bir açıklama. İnsani değerleri olmayan, sette karşılaştığım tipler. İsim vermeyeceğim” dedi. Bu sözlerden sonra bahsedilen ünlünün kim olduğu merak edildi.

DAHA ÖNCE KAVGA ETMİŞLERDİ

Elçin Sangu'nun bu sözleri Fahriye Evcen'e söylediği 2. Sayfa tarafından iddia edildi.

Fahriye Evcen ve Sangu, ‘Kurt Seyit Şura’ dizisinin setinde tartışmıştı. Elçin Sangu bu gerilimden sonra gözyaşlarına boğulmuştu.

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Elçin Sangu Fahriye Evcen
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