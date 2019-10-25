Elçin Sangu sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, 3 hafta aradan sonra Instagram hesabına dönünce takipçileri heyecanlandı. Son

Uzun süredir paylaşım yapmayan ünlü oyuncu yaptığı paylaşım sonrası Twitter gündemine oturdu. Sangu, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Ünlü oyuncunun hayranları, Twitter'da #ElçinSangu hashtagine binlerce tweet attı.

Güzel oyuncunun fotoğraflarına hasret kaldıklarını söyleyen birçok takipçisi, Elçin Sangu'yu ülke gündemine yerleştirmeyi başardı.

"Sonunda güzel yüzünü gördük", "Güzelliğine doyum olmuyor", "Tek bir fotoğraf paylaşarak gündeme giren bir kraliçe çizelim şuraya" gibi yorumlar yapan hayranları, ünlü oyuncuyu ne kadar sevdiklerini sosyal medyadan dile getirdi.

