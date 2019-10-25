MAGAZİN

Elçin Sangu sosyal medyayı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 11:42 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, 3 hafta aradan sonra Instagram hesabından paylaşım yaparak takipçilerini heyecanlandırdı. Sangu paylaşımını yapar yapmaz Twitter'da TT oldu.

Elçin Sangu sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, 3 hafta aradan sonra Instagram hesabına dönünce takipçileri heyecanlandı. Son
Uzun süredir paylaşım yapmayan ünlü oyuncu yaptığı paylaşım sonrası Twitter gündemine oturdu. Sangu, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Ünlü oyuncunun hayranları, Twitter'da #ElçinSangu hashtagine binlerce tweet attı.

Güzel oyuncunun fotoğraflarına hasret kaldıklarını söyleyen birçok takipçisi, Elçin Sangu'yu ülke gündemine yerleştirmeyi başardı.

2534350_4228c73b5c12081f21cd6af47aebeed5

"Sonunda güzel yüzünü gördük", "Güzelliğine doyum olmuyor", "Tek bir fotoğraf paylaşarak gündeme giren bir kraliçe çizelim şuraya" gibi yorumlar yapan hayranları, ünlü oyuncuyu ne kadar sevdiklerini sosyal medyadan dile getirdi.

PARTNER İhanetin sonu feci bitti! Hamile olduğunu öğrenince... İhanetin sonu feci bitti! Hamile olduğunu öğrenince...
Şarkıcı Eminem'e 'Ivanka Trump' sorgusuŞarkıcı Eminem'e 'Ivanka Trump' sorgusu
Yine paylaşımıyla olay oldu! Yine paylaşımıyla olay oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elçin Sangu elçin sangu yeni imaj Elçin Sangu instagram

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

Avcı'dan flaş istifa açıklaması!

Avcı'dan flaş istifa açıklaması!

Trabzon'un Avrupa umutları tükeniyor! 2. yenilgi...

Trabzon'un Avrupa umutları tükeniyor! 2. yenilgi...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şarkıcı Eminem'e 'Ivanka Trump' sorgusu

Şarkıcı Eminem'e 'Ivanka Trump' sorgusu

İrem Sak'tan güldüren paylaşım

Yine paylaşımıyla olay oldu!

Kalben en sevilen şarkılarını Trump'ta seslendirecek

Kalben en sevilen şarkılarını Trump'ta seslendirecek

İlker İnanoğlu’nun genç sevgilisinin pozları olay oldu

Arka Sokaklar'ın oyuncusuyla sevgili! Aralarında 30 yaş fark var

Selena Gomez'in yeni şarkısı olay oldu! Hailey Baldwin paylaşımıyla şoke etti

Yeni şarkı olay oldu! 'Seni Öldürürüm' paylaşımı

Ahmet Kural'dan evlilik açıklaması

Ahmet Kural'dan evlilik açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.